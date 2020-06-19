Артист МХАТа имени Горького: Художественный руководитель Бояков предложил мне покаяться

- Бояков очень испугался этого письма, потому что не ожидал, что Татьяна Васильевна напишет президенту, - рассказал «Собеседнику» Дмитрий. - Когда впервые она вживую обратилась к Путину в Кремле, то эту историю замяли, видимо кто-то из администрации президента покровительствовал Боякову. А теперь не заметить обращение, где Доронина сказала «уберите торгашей из театра», уже нельзя.

- Пошли слухи, что не она писала это письмо…

- Так Бояков и его команда эти слухи и распустили. Бред! Нет, Доронина написала письмо своей рукой в июле. Мы все хорошо знаем её почерк. Это был её крик души.

- Эдуард Бояков говорит, что зарплату Доронина получает…

- От безысходности он начал обвинять её в том, что она не появляется в театре и попрекать её кошельком. Это министерство культуры платит, а не он. Во всяком случае, сколько бы не получала денег Татьяна Васильевна, на частных самолётах она не летает. А он позволяет себе летать на частном самолёте со своей семьёй. За деньги госбюджета.

Если вернуться к письму… Началась паника. Минкульт, дало указание Боякову, чтобы он этот конфликт с актёрами прекратил. Перед началом сезона он вызывал артистов и задавал всем один и тот же вопрос: хотите ли вы дальше работать в театре? На что, все артисты, которые были вызваны, ответили, что - да, мы хотим работать, не отказываемся от работы, это вы у нас отобрали работу. И никто ему не каялся, никто в ножки не кланялся, никто не извинялся. Но они преподнесли это так, что артисты, которых вызвали, покаялись.

Меня вызвал директор театра Михайлов. Говорит: «Если вы хотите дальше работать, то нужно встретиться с Бояковым. Вы просто должны сказать, что хотите работать. Вам вернут все роли, но есть условие – нужно написать у себя на странице в соцсетях, что я теперь в команде Боякова, что раскаиваюсь и так далее». То есть, отречься от Дрониной. Чтобы Бояков в Минкульте сказал, мол, со всеми примирился.

Я отказался. А заместитель худрука МХАТА Захар Прилепин на сборе труппы сказал, что артисты вернулись в родную гавань, как когда-то Вера Алентова к Владимиру Меньшову. Такой у него юмор.

- А всё-таки ты встретился с Бояковым?

- Я сказал тогда директору, что работать хочу, но писать ничего не буду. Так ему и передайте. Самое главное, они не хотели, чтобы об этом узнали. Но раз они таким способом стали «работать», и захотели меня нагнуть, то я не собираюсь молчать! Пусть правду знают!

- Кто-то из артистов пошёл на это?

- С ним встретились четыре человека и просто сказали, что хотят работать. Нас осталось человек семь, которые с ним пока не встречались…Кстати, слышал, что Бояков Михайлова хочет убрать и снова единовластно стать директором и худруком. Потому что по уставу театра, директор может убрать худрука с должности. Думаю, Бояков и решил обезопаситься. К тому же он сам с собой заключает государственные контракты на полтора миллиона. Причём, в начале сезона артистам в театре не додавали зарплату, говорили, что денег нет. А у Боякова есть и зарплата в 700 тысяч рублей, и деньги на частный самолёт! Пока работает во МХАТе, купил себе квартиру в центре Москвы – говорят, на Патриарших прудах… Артисты в театре молятся, чтобы Боякова убрали, но боятся сказать об этом ему в лицо. Он устраивает в театре какую-то вакханалию – обряды, чакры мальчикам открывает… Ужас какой-то! Все это к искусству никакого отношения не имеет!

- Татьяне Васильевне кто-то официально ответил на письмо?

- Насколько мне известно пока ответа нет. Но министерство культуры хочет преподнести, что всё хорошо. А я хочу, чтобы все знали, что на самом деле все только ухудшается. Конфликт продолжается и ещё больше нарастает.

- Доронина думала, кто бы стал во главе театра?

- Знаю, что в своё время она рассматривала кандидатуру Владимира Машкова. А вот про Боякова она точно не думала.