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Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Даёт ли один частный казус масштаб для трагедии? Даёт ли обида оправдание мести?

Даёт ли удачное замужество решение всех проблем? Что даёт тебе право на счастье большее, чем у твоего ребёнка? Позволяет ли грамотное воспитание приобрести необходимые для преуспевания навыки? И наконец, дают ли тяжёлые обстоятельства выход истинной натуре попавшего в них человека?

Тереза Энн Фаулер в своём романе «Хорошее соседство» смешивает и рассматривает огромное число провокационных дилемм. В романе сколь по факту от нас далёким, с его главной линией любви бедного темнокожего парня и белой падчерицы богатого отца, столь и близкий, поскольку именно на такой ролевой модели можно ярко разобрать хаос социального неравенства. Когда любые последствия любого поступка гораздо хуже, чем если бы ты был «как все» и одним «из них». 

Роман, который побуждает видеть мир более глубоко и заставляет относиться к нему более предвзято и цинично. И который демонстрирует, что ничто из этого не является гарантией твоего светлого будущего. 

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