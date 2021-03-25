Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Даёт ли удачное замужество решение всех проблем? Что даёт тебе право на счастье большее, чем у твоего ребёнка? Позволяет ли грамотное воспитание приобрести необходимые для преуспевания навыки? И наконец, дают ли тяжёлые обстоятельства выход истинной натуре попавшего в них человека?

Тереза Энн Фаулер в своём романе «Хорошее соседство» смешивает и рассматривает огромное число провокационных дилемм. В романе сколь по факту от нас далёким, с его главной линией любви бедного темнокожего парня и белой падчерицы богатого отца, столь и близкий, поскольку именно на такой ролевой модели можно ярко разобрать хаос социального неравенства. Когда любые последствия любого поступка гораздо хуже, чем если бы ты был «как все» и одним «из них».

Роман, который побуждает видеть мир более глубоко и заставляет относиться к нему более предвзято и цинично. И который демонстрирует, что ничто из этого не является гарантией твоего светлого будущего.