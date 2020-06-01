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Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Звезда фильма «Офицеры» и ещё семидесяти картин был удостоен редкой награды

Фото: стоп-кадр из фильма «Офицеры»

Великолепный актёр Георгий Юматов сыграл в семидесяти картинах, в том числе и в любимом всей страной фильме «Офицеры». Он был воином не только на экране в роли Алексея Трофимова – Георгий Александрович участвовал в Великой Отечественной войне.

Юматов был награждён редчайшей морской медалью «Ушаков на цепях». Уйдя юнгой на флот в 15 лет, Юматов воевал до самого дня Победы, за что заслуживает огромное уважение, почёт и благодарность, которые, увы, не принимаются в расчёт столичными чиновниками.

Два года тому назад знаменитый драматург, режиссёр и сценарист Виктор Мережко решил увековечить память любимого народом артиста и своего друга. На доме номер пять по улице Черняховского, где жил Юматов, Мережко предложил установить памятную мемориальную доску. К этому благому делу подключился ныне уже покойный Василий Лановой, но даже таким столпам и патриотам российского кинематографа не удалось пробить чиновничье равнодушие.

Установление барельефа всячески переносится. Художественно-экспертный совет по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при Департаменте культурного наследия Москвы постоянно, что-то не устраивает в барельефе, а свой вариант эксперты не предлагают.

Хочу спросить у Мережко: это вредительство по отношению к памяти фронтовика или личная неприязнь к Георгию Юматову?

– Экспертное бюро возглавляет некто Евгений Щербаков, – рассказывает Виктор Иванович. – Он сказал, что ему не нравится эта доска хотя она уже отлита, и на это потрачены серьёзные деньги.

– Нам не нравится локоть Юматова, заявляет экспертное бюро, плечо не такое и бог знает что ещё. Но с их стороны другого проекта не появилось. Всё остаётся только на уровне разговоров, – негодует Виктор Иванович.
Фото: Global Look Press
Виктор Мережко

– «Мы будем переделывать, ищите деньги», заявили нам чиновники, – продолжает Мережко. – Музыкант и друг Василия Ланового Вячеслав Моцардо стал искать эти деньги. «Зря вы так быстро сдались, – отругал я Моцардо, – зачем соглашаетесь на их условия сделать доску за деньги?»

Доска в итоге утверждена, она отлита. Осталось только собрать людей и торжественно её открыть. Люди придут с цветами, с благодарностью. На этом доме висит доска Леониду Гайдаю – Юматов и Гайдай жили в одном подъезде.

– Я ощущаю, что я стою на паперти с протянутой рукой и прошу милостыню, а это не милостыня, – сокрушается именитый драматург. Георгий Юматов не только герой войны, но ещё и великолепный артист. Это издевательство над памятью ветерана. Наш президент говорит, мол, надо уважать ветеранов. Так где же тогда у чиновников уважение к памяти выдающегося ветерана?

Кое-кого за неуважение к ветеранам даже наказывали, но здесь всё с сходит с рук! Когда же это прекратится и найдётся тот, кто решит судьбу установки барельефа в память фронтовика, замечательного актёра и доброго человека Георгия Юматова.

P. S. Георгий Юматов ушёл от нас 4 октября 1997 года. Памятник на могиле народного артиста на Ваганьковском кладбище Виктор Мережко устанавливал своими силами.

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