Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Великолепный актёр Георгий Юматов сыграл в семидесяти картинах, в том числе и в любимом всей страной фильме «Офицеры». Он был воином не только на экране в роли Алексея Трофимова – Георгий Александрович участвовал в Великой Отечественной войне.

Юматов был награждён редчайшей морской медалью «Ушаков на цепях». Уйдя юнгой на флот в 15 лет, Юматов воевал до самого дня Победы, за что заслуживает огромное уважение, почёт и благодарность, которые, увы, не принимаются в расчёт столичными чиновниками.