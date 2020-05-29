Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:49

Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд

До запуска актрисы и матери двух детей в космос осталось меньше недели

Фото: стоп-кадр

Меньше недели осталось ждать до запуска актрисы и матери троих детей 37-летней Юлии Пересильд в космос. Событие невиданное, и все естественно переживают. Есть, конечно, и отдельные скептики, Фомы неверующие, кто сомневается, что полет будет реальный, а не компьютерный. Но скептицизм можно забыть. 

Потому что 4 октября 2021 года «Первый канал» будет вести ПРЯМУЮ теле- и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где произойдёт старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту, который примет участие в съёмках первого художественного фильма в космосе. 

Как космонавты Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров готовятся к полёту

Фильм называется «Вызов».

Команда вернётся на Землю 17 октября. И возвращение тоже будет освещено в эфире Первого канала — смотрите на протяжении всего дня. 

Ну а сегодня «Вечерний Ургант» во главе с собственно Иваном высадится на аэродроме Байконура «Крайний». Эфиры программы прямо из Центра событий смотрите на Первом канале 1 и 4 октября в 23:35. 

На пусковой площадке космодрома, прямо в степи, развернули технику для съёмок. На съёмки "Вечернего Урганта" на Байконуре приглашены около 170 зрителей - работников космодрома и жителей города Байконур.

Ну а 5-го числе нам, так сказать, помашет рукой Юлия Пересильд, а также её коллеги по звёздному экипажу — командир Антон Шкаплеров и режиссёр Клим Шипенко.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовятся к полёту на МКС
Фото: Саша Гусов

Художественный фильм «Вызов» (это космическая драма, где главная героиня – врач-хирург, которой волею обстоятельств пришлось полететь в космос), который будет сниматься в космосе, на Международной космической станции, является частью большого проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. «Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко. Дублирующий экипаж: космонавт Олег Артёмьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Жанр – космическая драма

Съёмочная группа проекта «Вызов» прошла ускоренную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звёздном городке, которая предполагала знакомство с конструкцией и бортовыми системами ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС, отработку возможных нештатных ситуаций во время полёта, в том числе тренировку на самолёте-лаборатории в условиях кратковременной невесомости и посадку спускаемого аппарата на водную поверхность. По окончании подготовительного периода члены съёмочной группы успешно прошли экзаменационные тренировки.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 5 часов назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 день назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 2 минуты назад

Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Культура и ТВ 42 минуты назад

Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовятся к полёту на МКС

Культура и ТВ 54 минуты назад

Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Культура и ТВ 1 час назад

Ридли Скотт обещает продолжение «Гладиатора»

Культура и ТВ 1 час назад

Как космонавты Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров готовятся к полёту

Культура и ТВ 2 часа назад

Звезда «Доктора Кто» сыграет отравленного в Лондоне Александра Литвиненко

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Организм Гузеевой ослаб из-за диет": новые данные о состоянии здоровья теледивы

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Это прекрасно!» Наташа Королева отреагировала на желание Азизы родить в 57 лет

Культура и ТВ 9 часов назад

Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Отец Бритни Спирс больше не её опекун

Культура и ТВ 11 часов назад

Фэйсом об тэйбл

Шоу-бизнес 19 часов назад

Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят к рождеству в честь 75-летия рокера

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Культура и ТВ 1 день назад

Вадим Демчог: «Я – сам себе психолог»

Шоу-бизнес 1 день назад

Ирина Салтыкова о бывшем муже: Как можно говорить о нем с любовью? Мы не святые!

Культура и ТВ 1 день назад

Диссидентка «Боярыня Морозова»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика