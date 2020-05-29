Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд

Фильм называется «Вызов».

Команда вернётся на Землю 17 октября. И возвращение тоже будет освещено в эфире Первого канала — смотрите на протяжении всего дня.

Ну а сегодня «Вечерний Ургант» во главе с собственно Иваном высадится на аэродроме Байконура «Крайний». Эфиры программы прямо из Центра событий смотрите на Первом канале 1 и 4 октября в 23:35.

На пусковой площадке космодрома, прямо в степи, развернули технику для съёмок. На съёмки "Вечернего Урганта" на Байконуре приглашены около 170 зрителей - работников космодрома и жителей города Байконур.

Ну а 5-го числе нам, так сказать, помашет рукой Юлия Пересильд, а также её коллеги по звёздному экипажу — командир Антон Шкаплеров и режиссёр Клим Шипенко.