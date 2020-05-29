Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд
До запуска актрисы и матери двух детей в космос осталось меньше недели
Меньше недели осталось ждать до запуска актрисы и матери троих детей 37-летней Юлии Пересильд в космос. Событие невиданное, и все естественно переживают. Есть, конечно, и отдельные скептики, Фомы неверующие, кто сомневается, что полет будет реальный, а не компьютерный. Но скептицизм можно забыть.
Потому что 4 октября 2021 года «Первый канал» будет вести ПРЯМУЮ теле- и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где произойдёт старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту, который примет участие в съёмках первого художественного фильма в космосе.
Фильм называется «Вызов».
Команда вернётся на Землю 17 октября. И возвращение тоже будет освещено в эфире Первого канала — смотрите на протяжении всего дня.
Ну а сегодня «Вечерний Ургант» во главе с собственно Иваном высадится на аэродроме Байконура «Крайний». Эфиры программы прямо из Центра событий смотрите на Первом канале 1 и 4 октября в 23:35.
На пусковой площадке космодрома, прямо в степи, развернули технику для съёмок. На съёмки "Вечернего Урганта" на Байконуре приглашены около 170 зрителей - работников космодрома и жителей города Байконур.
Ну а 5-го числе нам, так сказать, помашет рукой Юлия Пересильд, а также её коллеги по звёздному экипажу — командир Антон Шкаплеров и режиссёр Клим Шипенко.
Художественный фильм «Вызов» (это космическая драма, где главная героиня – врач-хирург, которой волею обстоятельств пришлось полететь в космос), который будет сниматься в космосе, на Международной космической станции, является частью большого проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. «Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко. Дублирующий экипаж: космонавт Олег Артёмьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Жанр – космическая драма
Съёмочная группа проекта «Вызов» прошла ускоренную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звёздном городке, которая предполагала знакомство с конструкцией и бортовыми системами ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС, отработку возможных нештатных ситуаций во время полёта, в том числе тренировку на самолёте-лаборатории в условиях кратковременной невесомости и посадку спускаемого аппарата на водную поверхность. По окончании подготовительного периода члены съёмочной группы успешно прошли экзаменационные тренировки.