Журналистам дали «Эмми» за фильм-расследование об отравлении Навального

Напомним, что в расследовании авторы приходят к выводу, что за попыткой ликвидации лидера оппозиции стоит специальный отряд Федеральной службы безопасности России, который следил за политиком в течение нескольких лет. В него входят ряд оперативников и несколько специалистов по отравляющим веществам. Сам факт использования для отравления боевого отравляющего вещества «Новичок» независимо друг от друга подтвердили лаборатории Германии, Швеции и Франции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Россия.

Российские власти не признали факт отравления и не подтвердили причастность к нему ФСБ. По существу материалы расследования в Москве так и не прокомментировали.