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Журналистам дали «Эмми» за фильм-расследование об отравлении Навального

Фильм об отравлении оппозиционера получил премию в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе»

Фото: Скриншот

Расследование обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, проведенное международным коллективом журналистов изданий CNN, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, стало лауреатом телевизионной премии «Эмми». Об этом говорится в Twitter-аккаунте оргкомитета.

Награду в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе» получил фильм, сделанный командой Навального и расследователями по материалам, собранным журналистами. В команде политика неоднократно подчеркивали, что их к этой работе подключили лишь на финальной стадии, когда данные уже были собраны.

Напомним, что в расследовании авторы приходят к выводу, что за попыткой ликвидации лидера оппозиции стоит специальный отряд Федеральной службы безопасности России, который следил за политиком в течение нескольких лет. В него входят ряд оперативников и несколько специалистов по отравляющим веществам. Сам факт использования для отравления боевого отравляющего вещества «Новичок» независимо друг от друга подтвердили лаборатории Германии, Швеции и Франции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Россия.

Российские власти не признали факт отравления и не подтвердили причастность к нему ФСБ. По существу материалы расследования в Москве так и не прокомментировали.

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