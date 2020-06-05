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Вадим Демчог: «Я – сам себе психолог»

Артист рассказал о новом проекте и своих путешествиях

Фото: пресс-служба телеканала СТС

Звезда сериала «Интерны» Вадим Демчог подался в психологическую деятельность. Произошло это как в реальной жизни артиста, так и на экране. О своих познаниях в изучении человеческих душ, а также любви к путешествиям, артист рассказал в интервью «Собеседнику».

В непривычном для зрителя образе Вадим Демчог появится в новом телевизионном сезоне на телеканале СТС в комедийном сериале «Семейка». Партнёрами артиста в этом проекте стали Борис Дергачёв, Ольга Дибцева, Валерий Панков, Татьяна Орлова и другие.

– Я играю семейного психолога всея Руси, которого растаскивают на лечебные процессы всевозможные звёзды. Провожу терапию с великими мира сего, – делится 58-летний Демчог. – Всё это выходит довольно забавно, смешно, но с полезным эффектом. В нашем проекте есть несколько уникальных посланий, которые смогут помочь зрителям разобраться в своей семейной жизни, наладить отношения с детьми и так далее.

– Что было самым сложным на съёмочной площадке?

– Очень интенсивная динамика съёмок. Нас с Дергачёвым было сложно соединить вместе из-за графиков. Поэтому мы упаковали весь съёмочный процесс в очень небольшой промежуток времени. Я восхищен своими партнёрами. Им пришлось хранить в сознании огромные объёмы текста и драматургии.

В жизни духовными поисками Демчог занимался ещё с юности. Вадим следовал буддизму, изучал различные практики и медитации. Он – автор пяти книг о психологии театра. Уже много лет артист активно занимается преподавательской деятельностью. Он даже основал свою «Школу игры», где люди избавляются от страхов и зажимов. Также артист руководит театром «Арлекиниада».

– Педагогика и глубокие проекты греют моё сердце, душу, – уверяет артист. – Я этим занимаюсь в первую очередь не для заработка денег или славы, это отдача глубинных долгов. Я с командой артистов провожу всевозможные развивающие тренинги, касающиеся разных психологических нюансов. В частности – пробуждение игрового видения мира.

Всё это недалеко от актёрской профессии, но психологический контекст там присутствует. Невольно доводится общаться с психологами разных рангов и поэтому перед съёмками «Семейки» понаблюдать было за кем. Все те фишечки, которые мне посчастливилось покидать в кадре, были мною подсмотрены.

– Вадим, вам приходилось самому обращаться к психологу, чтобы разобраться в личных отношениях?

– На этот вопрос я отвечу фразой из анекдота: «Чукча не читатель, чукча – писатель». Наверное, могу похвастаться тем, что я сам себе психолог.

Фото: Instagram: @vdemchog

«Мексика – бесконечно танцующая, капризная дива!»

Со своей театральной командой Демчог любит не только работать, но и путешествовать.

– До пандемии мы выезжали в Непал, колесили по Индии, – делится Вадим. – В будущем есть планы вывезти группу в Мьянму – бывшую Бирму, это государство в Юго-Восточной Азии. Также очень хочется сделать большой культурный тур по Бали. Не просто тюленями отдохнуть на берегу океана, а увидеть грандиозные балийские танцы, их местный кукольный театр.

Летом актёр осуществил свою давнюю мечту.

– Я наконец-то посетил Мексику, – радуется Демчог. – Это был грандиозный тур, очень недешёвое удовольствие. Мы проехали почти восемь тысяч километров по Мексике с заездом в нетуристические зоны. У нас был невероятный гид, который нам помог открыть красоту этой страны.

Больше всего впечатлила женская природа этой страны как таковая. Мексика – это дива, бесконечно танцующая, разворачивающаяся разными гранями, говорящая разными интонациями и очень капризная, щепетильно отбирающая того, кому открыться.

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