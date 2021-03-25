Шипучка вместо шампанского, электронный сфинкс и соло на тарелках от Евстигнеева: Как снимался «Зимний вечер в Гаграх»

Скромная звезда Гундарева

Некогда знаменитый чечеточник Александр Беглов живет теперь скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе… И вдруг все меняется – к старому артисту снова возвращаются молодость и кураж. Всё это – в фильме «Зимний вечер в Гаграх».

– Идея снять эту картину родилась у нас сразу же после работы над фильмом «Мы из джаза», где нашим репетитором был старейший в стране танцовщик-степист Алексей Беглов, – рассказывает «Собеседнику» режиссер-постановщик Карен Шахназаров. – К сожалению, после окончания съемок «Джаза» он умер, и мы решили посвятить ему отдельный фильм. Помню, в это время я был в Сочи и там увидел старую эстрадную площадку. Родилась мысль снять картину о 1950-х годах, об эстраде тех лет.

Претендентами на роль Беглова были сразу несколько артистов: Евгений Леонов, Олег Ефремов, Петр Щербаков. Их по очереди и пробовали. Параллельно сценарий отправили Евгению Евстигнееву, хотя Шахназаров не был уверен в том, что артист подойдет на эту роль.

– Евгений Александрович прочитал сценарий, пришел ко мне и сказал: «Я хочу сыграть эту роль!», – продолжает рассказ режиссер. – С этого момента он каждый день приезжал ко мне, как на работу и как бы между прочим говорил: «Хочу сыграть, хочу!» Я уступил. Поначалу на съемках у нас не очень складывались отношения: мы оба люди с характером. К счастью мелкие размолвки не вылились в большой скандал, и потом мы подружились.

Евгений Александрович – человек очень мудрый, понял, что у меня есть свой взгляд и я имею на него право. Но постоянно предлагал что-то свое. Помните эпизод в фильме, где Беглов играет на тарелках? Это он придумал прямо на съемках. Мы снимали под музыку – и вдруг он неожиданно для всех начал в такт стучать тарелками и вилками. Так мы это и оставили.

Решение пригласить на роль певицы Мельниковой Наталью Гундареву возникло у авторов фильма еще при написании сценария. Хотя ходят слухи, что приглашали Аллу Пугачеву, но та отказалась. Режиссер это не подтверждает.

– Наташа играла капризную звезду, – говорит Шахназаров, – но сама на съемках вела себя скромно, никогда не опаздывала и не требовала поблажек.