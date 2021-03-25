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Шипучка вместо шампанского, электронный сфинкс и соло на тарелках от Евстигнеева: Как снимался «Зимний вечер в Гаграх»

История знаменитой музыкальной драмы Карена Шахназарова – в воспоминаниях людей, которые работали над созданием картины

Фото: кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"

Скромная звезда Гундарева

Некогда знаменитый чечеточник Александр Беглов живет теперь скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе… И вдруг все меняется – к старому артисту снова возвращаются молодость и кураж. Всё это – в фильме «Зимний вечер в Гаграх».

– Идея снять эту картину родилась у нас сразу же после работы над фильмом «Мы из джаза», где нашим репетитором был старейший в стране танцовщик-степист Алексей Беглов, – рассказывает «Собеседнику» режиссер-постановщик Карен Шахназаров. – К сожалению, после окончания съемок «Джаза» он умер, и мы решили посвятить ему отдельный фильм. Помню, в это время я был в Сочи и там увидел старую эстрадную площадку. Родилась мысль снять картину о 1950-х годах, об эстраде тех лет.

Претендентами на роль Беглова были сразу несколько артистов: Евгений Леонов, Олег Ефремов, Петр Щербаков. Их по очереди и пробовали. Параллельно сценарий отправили Евгению Евстигнееву, хотя Шахназаров не был уверен в том, что артист подойдет на эту роль.

– Евгений Александрович прочитал сценарий, пришел ко мне и сказал: «Я хочу сыграть эту роль!», – продолжает рассказ режиссер. – С этого момента он каждый день приезжал ко мне, как на работу и как бы между прочим говорил: «Хочу сыграть, хочу!» Я уступил. Поначалу на съемках у нас не очень складывались отношения: мы оба люди с характером. К счастью мелкие размолвки не вылились в большой скандал, и потом мы подружились.

Евгений Александрович – человек очень мудрый, понял, что у меня есть свой взгляд и я имею на него право. Но постоянно предлагал что-то свое. Помните эпизод в фильме, где Беглов играет на тарелках? Это он придумал прямо на съемках. Мы снимали под музыку – и вдруг он неожиданно для всех начал в такт стучать тарелками и вилками. Так мы это и оставили.

Решение пригласить на роль певицы Мельниковой Наталью Гундареву возникло у авторов фильма еще при написании сценария. Хотя ходят слухи, что приглашали Аллу Пугачеву, но та отказалась. Режиссер это не подтверждает.

– Наташа играла капризную звезду, – говорит Шахназаров, – но сама на съемках вела себя скромно, никогда не опаздывала и не требовала поблажек. 

Фото: кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"

Сколько рублей давали за чечетку Панкратова-Черного в Одессе

Поначалу на роль Грачева Шахназаров пригласил артиста Игоря Скляра. Но того не отпустили на съемки из театра, и тогда Карен Георгиевич позвал в картину своего давнего друга – Александра Панкратова-Черного.

– Незадолго до «Зимнего вечера…» я снялся у Карена в фильме «Мы из джаза», – рассказывает нам Александр Васильевич. – Именно там Беглов научил меня бить чечетку, и это мне здорово пригодилось в новой картине. Снимали мы в Одессе.

В перерыве между съемками я прямо на улице начал танцевать чечетку. Какая-та женщина смотрела на это, смотрела, а потом спрашивает: «Сколько тебе кидают за этот танец?» Я ляпнул: «20 копеек!» Она тут же крикнула окружающим, чтобы мне давали больше денег. И одесситы стали подходить ко мне и предлагать кто рубль, кто трешку. Конечно, я этих денег не взял.

В фильме дебютировала будущая прима-балерина Большого театра, тогда еще восьмилетняя Анна Иванова. Она сыграла дочь Беглова в детстве.

– Помню, как это было нелегко, – вспоминает Анна. – Сначала я прошла пробы, в которых участвовали еще сто маленьких девочек. Потом училась бить чечетку.

– В качестве декораций мы придумали электронного сфинкса, у которого выдвигалась лапа, на ней выступали танцоры, – рассказывал художник-постановщик фильма Валерий Филиппов. – Молодые специалисты по электронике, помогавшие нам, израсходовали на него семь с половиной километров электрических проводов и несколько тысяч лампочек.

– После того, как картина была готова, чиновники немного поругали наше кино, – смеется сценарист Александр Бородянский. – Например, были недовольны, что наш герой умирает в больнице, мол, зачем трагедию показывать? Смешно получилось со сценой, когда Евстигнееву приносят шампанское и говорят: «Вот, выпейте шампанское!» Он выпивает. А в это время в стране вышло постановление о борьбе с алкоголем, «сухой закон». Пришлось эпизод переозвучить, артисту говорят: «Пейте, это не шампанское, это шипучка!» Так в фильме это и оставили. 

Фото: кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"

«Зимний вечер в Гаграх», музыкальная трагикомедия, «Мосфильм», 1985 г.

Авторы сценария: Александр Бородянский и Карен Шахназаров

Режиссер: Карен Шахназаров

В ролях: Евгений Евстигнеев, Наталья Гундарева, Александр Панкратов-Черный, Петр Щербаков, Аркадий Насыров, Сергей Никоненко и другие.

Хронометраж: 90 минут

Прокат: 12.7 млн. зрителей

Лучший фильм 1986 года по опросу журнала «Советский экран».

На рояле вместо Евгения Евстигнеева (Беглов) играет композитор фильма Анатолий Кролл. А чечетку за артиста бил танцор Владимир Кирсанов. Его ноги снимали отдельно.

За Наталью Гундареву (Мельникова) пела эстрадная певица Марина Журавлева.

Съемки картины проходили в Гаграх (Абхазия), а также в Одессе и в московских павильонах «Мосфильма». 

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