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Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Часто, глядя концерты по телевизору, многие зрители возмущаются: сколько можно показывать одних и тех же?! В интернете даже петицию подписывали против участия народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в новогодних программах

Фото: Global Look Press

Отличная память на лица

И вот директор Примадонны Елена Чупракова написала в соцсетях, что Пугачёва в новогодних передачах не снимается. Говорят, даже от корпоративов воздерживается. Но зная непредсказуемый характер певицы, можно предположить: ещё удивит чем-нибудь. 

В 2009 году я оказался в одном из московских ресторанов на прослушивании молодых артистов в конкурсе «Алла ищет таланты». Ждали саму Примадонну. Она запаздывала, все волновались в ожидании. Вдруг как будто тучи нависли, показалось, что потемнело в помещении, все затихли. Вошла ОНА. Закутанная в шарф (простудилась), в пальто, взлохмаченная и явно в плохом настроении. Увидела, что перед сценой установлены для неё стол и стулья. И Алла Борисовна закричала:

– Ну и зачем вы стол поставили, будто для жюри в КВН?! Я бы со страху умерла, если бы сейчас выходила на сцену! Давайте стол подвинем в уголочек, за колонну, например. Не хочу, чтобы меня боялись.

Устроилась за колонной. Во время выступлений артистов А. Б. улыбалась, кричала: «Браво!», но и хмурилась. И вдруг заметила, что кто-то снимает происходящее на видеокамеру.

– Стоп! – возмутилась Пугачёва. – Вы кто такой? Администратор певицы? Так идите за кулисы, и не надо снимать. Артисты ещё начинающие, потом это видео попадёт в интернет. Зачем им это сейчас надо?! Мне-то уже все равно, а им дальше ещё жить и выступать. Выключайте камеру. И вообще, кто в этом зале? Есть лишние люди?!

И начала КАЖДОГО спрашивать: кто он и зачем здесь? Почти всех посылала... за кулисы. Я сидел и, честно признаюсь, боялся, поскольку был единственным журналистом на этом мероприятии. Когда очередь дошла до меня, так во рту пересохло, что понимал: ничего ответить не смогу. Но Алла Борисовна, посмотрев на меня, улыбнулась:

 «Постригся?! Тебе идёт», – и пошла дальше допрашивать присутствующих.

Я, конечно, слышал, что у Пугачёвой отличная память на лица, но чтобы помнить журналиста!.. Потрясающе. Действительно, до этой встречи я дважды делал с Примадонной интервью. 

Фото: Альвиан Яблонский

Алла кричит – пули свистят!

Тогда, в конце 1990-х, на вечере памяти Аркадия Райкина в «Сатириконе» собралась элита. Мы с фотографом бегали в фойе среди знаменитостей и просили поделиться воспоминаниями или впечатлениями о великом артисте. Вдруг знакомый администратор театра мне шепчет: «В зале Алла Пугачёва». Она прошла в здание незаметно, через служебный вход.

Двери в зал были ещё закрыты, и мы с фотографом ринулись через актёрские входы за кулисы. Поплутав в коридорах «Сатирикона», я неожиданно оказался на сцене. В пустом зале во втором ряду сидела она. Одна. На последних рядах я заметил Юрия Лужкова с двумя сопровождающими. Но они меня не интересовали. Я слетел со сцены и нагло уселся перед Аллой Борисовной. Она лениво смотрела на меня, как большая уставшая породистая собака на шавку. От страха рука моя с диктофоном тряслась. Заикаясь, я начал задавать вопросы. Помню, например, о Райкине она сказала:

– Мы виделись с Аркадием Исааковичем один раз, участвовали в каком-то концерте. Я вышла после выступления со сцены, а он стоял за кулисами. Подошёл ко мне и сказал много хвалебных слов в мой адрес. Каких? Не скажу, это останется во мне. Вообще, думаю, к большим артистам, которых уважаешь и любишь, не надо подходить близко и искать дружбы с ними. Пусть эти звезды светят со сцены, и мы не должны знать их в быту, чтобы не разочароваться.

Уже тогда ходили слухи, что Пугачёва собирается бросить гастрольную деятельность. Но в тот вечер она предпочла не говорить на эту тему. А на вопрос: «Почему вы одна и без Филиппа?», сухо ответила, мол, он занят. Когда в зале появился мой фотограф, который где-то потерялся за кулисами, Пугачёва резко надела очки и словно в броню оделась. В зал начали заходить люди, и мне пришлось ретироваться.

Аллу Борисовну я наблюдал и на репетициях «Рождественских встреч» в «Олимпийском», где она так кричала на артистов и крутившихся рядом журналистов, что собравшиеся пригибались, слово пули свистят и бомбы летят. На разных вечеринках в честь коллег-певцов видел её и скромно курящую за столиком, спрятавшись за охранниками, и лихо отплясывающую на танцполе. Но всегда это было впечатляюще! 

Фото: фото Михаила Зильбера

«Господи,... ну, и про меня не забудь…»

Однажды дизайнеры программы НТВ «Квартирный вопрос» сделали ремонт в рабочем кабинете певицы на радиостанции «Алла». Меня пригласили на финальные съёмки. Алла Борисовна была тогда в отличном настроении, всем улыбалась, восхищалась ремонтом, всех благодарила. Я не мог не подойти к ней. К моему удивлению, ответив на пару вопросов в коридоре, она вдруг пригласила меня в переговорную комнату. Тогда мы общались почти час. Кажется, в тот день для Аллы Борисовны не было запретных тем. Например, на вопрос о долгожданных от неё мемуаров ответила:

– Ой, не люблю я мемуары, терпеть не могу! Нет, читать мемуары других обожаю, книги о жизни замечательных людей... Но самой подобное написать... Наверное, нужно к этому прийти, чтобы захотелось сказать правду. Вот Фёдор Шаляпин два раза писал мемуары. Потому что признался: в первой книге многое приукрасил и приврал. А потом, знаете, иногда правда оказывается намного прозаичнее тех слухов, которые ходят обо мне. Может, пусть уже люди верят в те сказки и легенды, что слагаются вокруг меня?!

Тогда Пугачёва курила, ела виноград, много эмоционально жестикулировала. Я смотрел и вспомнил вдруг, что совсем недавно про неё писали, мол, снова попала в больницу и плохо себя чувствует.

– Думаю, у каждого третьего человека иногда что-то бывает: то нога заболит, то сердце вдруг не так застучало. Это естественно. Что-то такое бывает и у меня, перебои разные. Это правда. В моей жизни случались такие тяжёлые клинические моменты, из таких переделок меня вытаскивали! Но у меня очень сильный ангел-хранитель. И есть подозрение, что их двое. Видимо, по сменам дежурят.

На этих словах Пугачёва засмеялась и вдруг замолчала. Грустно смотрела в окно. Я заметил, что такие глаза часто можно увидеть у клоунов. Мне захотелось понять, что же у неё сейчас на душе.

– Алла Борисовна, а счастье в двадцать лет и счастье в шестьдесят – разное?

(Тяжело вздохнула.) Конечно. В двадцать лет счастье – это быть понятым, чего-то добиться, чтоб мечта твоя воплотилась. Любовь опять же... Ошибки, которые совершаешь и потом исправляешь, какие-то открытия, рождение ребёнка. Многое случается в первый раз. И все становится для тебя счастьем. А в моем возрасте счастье – здоровье моих близких. Всё! Я, когда молюсь на ночь, всегда говорю: «Господи, спаси и сохрани моих близких, страну мою многострадальную... ну и про меня не забудь...»

Но верить Пугачёвой на все сто процентов я бы не советовал – все-таки она настоящая Актриса. По крайней мере, в тот день на мой вопрос о скорой свадьбе с Максимом Галкиным и даже о совместных детях она рассмеялась: «Люди сами придумают, сами обсуждают, сами осуждают». Замуж Алла Борисовна вышла за Максима на третий год после нашего разговора, а позже в семье появились и двое детей. 

Фото: Global Look Press
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