Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Отличная память на лица

И вот директор Примадонны Елена Чупракова написала в соцсетях, что Пугачёва в новогодних передачах не снимается. Говорят, даже от корпоративов воздерживается. Но зная непредсказуемый характер певицы, можно предположить: ещё удивит чем-нибудь.

В 2009 году я оказался в одном из московских ресторанов на прослушивании молодых артистов в конкурсе «Алла ищет таланты». Ждали саму Примадонну. Она запаздывала, все волновались в ожидании. Вдруг как будто тучи нависли, показалось, что потемнело в помещении, все затихли. Вошла ОНА. Закутанная в шарф (простудилась), в пальто, взлохмаченная и явно в плохом настроении. Увидела, что перед сценой установлены для неё стол и стулья. И Алла Борисовна закричала:

– Ну и зачем вы стол поставили, будто для жюри в КВН?! Я бы со страху умерла, если бы сейчас выходила на сцену! Давайте стол подвинем в уголочек, за колонну, например. Не хочу, чтобы меня боялись.

Устроилась за колонной. Во время выступлений артистов А. Б. улыбалась, кричала: «Браво!», но и хмурилась. И вдруг заметила, что кто-то снимает происходящее на видеокамеру.

– Стоп! – возмутилась Пугачёва. – Вы кто такой? Администратор певицы? Так идите за кулисы, и не надо снимать. Артисты ещё начинающие, потом это видео попадёт в интернет. Зачем им это сейчас надо?! Мне-то уже все равно, а им дальше ещё жить и выступать. Выключайте камеру. И вообще, кто в этом зале? Есть лишние люди?!

И начала КАЖДОГО спрашивать: кто он и зачем здесь? Почти всех посылала... за кулисы. Я сидел и, честно признаюсь, боялся, поскольку был единственным журналистом на этом мероприятии. Когда очередь дошла до меня, так во рту пересохло, что понимал: ничего ответить не смогу. Но Алла Борисовна, посмотрев на меня, улыбнулась:

«Постригся?! Тебе идёт», – и пошла дальше допрашивать присутствующих.

Я, конечно, слышал, что у Пугачёвой отличная память на лица, но чтобы помнить журналиста!.. Потрясающе. Действительно, до этой встречи я дважды делал с Примадонной интервью.