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Алла Демидова про свой юбилей: «Этот день для меня ничем не отличается»

Народная артистка России Алла Демидова 29 сентября отмечает юбилей. Возраст свой не скрывает – ей исполнилось 85 лет

Фото: Global Look Press

«Актер чаще как ребенок, не знающий куда идти»

- Я не поклонница празднований и шумных застолий, - признается в разговоре с "Собеседником" Алла Сергеевна. – А свой день рождения вообще стараюсь не отмечать. Люблю все дни в жизни, и этот для меня ничем не отличается… На день рождения я почти не бываю в Москве. И в этот раз постараюсь избежать каких-либо тостов в свой адрес.

Зато в честь юбилея Демидовой Первый канал выпустил документальный фильм «Кто тебя победил никто».

- Я благодарю Константина Эрнста (генеральный директор Первого канала) и Любу Аркус (режиссер фильма). Но, вы знаете, в этом фильме вместо меня могла бы быть любая другая актриса, - говорит Алла Сергеевна. - Наше время, то, которое началось в 60-е, дало много хороших людей, хороших имен, личностей. Мне повезло, что я прошла лучших театральных режиссеров, и, пожалуй, лучших кинорежиссеров того времени. Про этот фильм - не только про успех, и я к этому отношусь с пониманием. На мой взгляд, критик - сверху, а актер - снизу. Критик смотрит на результат и ставит оценки, а актер чаще как ребенок, не знающий куда идти. Актер больше про поиск в темноте и интуицию. Зритель из картины узнает о пути актрисы и человека через время, в котором можно было легко заблудиться. Для меня он, помимо всего прочего, про смелость.

Пять слабостей актрисы

·       Лежать на диване с книжкой или же всю ночь смотреть в окно своей квартиры, выходящее на Тверскую улицу.

·       Усаживаться в зале на фильмах или спектаклях так, чтобы экран или сцена находились сбоку. Демидова говорит, что таким образом получается как бы взгляд со стороны.

·       Смотреть по телевизору музыкальные клипы. Особенно уважает группу «Любэ», песню «Иду, курю» в исполнении группы «Ноль» и Диану Арбенину.

·       Начинать каждое утро с чашки чая и раскладывания пасьянса. Актрисе «это помогает уйти от хаоса внутреннего и внешнего».

·       Боится, когда зрители дарят ей розы. Однажды Демидова укололась о шип в букете, который ей преподнесли на сцене. После этого воспалившийся палец резали шесть раз. 

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