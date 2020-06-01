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Умер Кирилл Разлогов – один из самых уважаемых людей в российском кино

Он был программным директором фестиваля Михалкова и главой Гильдии киноведов

Фото: Global Look Press

Кирилл Эмильевич Разлогов – человек, который в определённом смысле скреплял два мощных антагонирующих фланга российских кинодеятелей. На посту программного директора Московского кинофестиваля он привозил в Москву очень смелые фильмы, которые в последние годы старались в России запрещать. Он очень хотел украсить фестиваль скандальным и масштабным проектом Ильи Хржановского «Дау», но это не сложилось. А о цензуре в советском кино вспоминал без пиетета. 

С другой стороны, когда экспертный совет премии российских кинокритиков «Белый слон» принял решение вручить спецприз Алексею Навальному (за цикл фильмов-расследований, главным из которых стал «Дворец для Путина»), Кирилл Эмильевич с этим не согласился и принял решение выводить премию из-под крыла Гильдии киноведов и кинокритиков России, которую он возглавляет.

Кирилл Разлогов был человеком очень образованным и очень открытым. Скрывать информацию, помалкивать – было не в его правилах. Если его спрашивали, он непременно отвечал. В том числе рассказывал о закулисье кинотусовки «Собеседнику». Своей открытостью и мудростью он вызывал всеобщее уважение.

Коллега и оппонент Разлогова, экс-глава Гильдии киноведов Виктор Матизен назвал его «умным и образованным киноведом, при этом циником и конформистом до мозга костей».

Матизен поддержал дочь Кирилла Эмильевича, написавшую «Папа отбыл на очередную вечеринку», и добавил: «Лучше не скажешь, и я от души желаю Кириллу Эмильевичу не унывать и там, где он находится сейчас».

Виктор Матизен предположил, что новым главой Гильдии киноведов станет кинокритик Евгения Тирдатова, которая ранее неоднократно баллотировалась на эту должность.

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