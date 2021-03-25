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Вчера, в 22:42

Из Франции – в боли за Россию

Рецензия от нашего литературного обозревателя

Роман Веры Арье «Весна умирает осенью», вышедший в апреле 2021-го, попал ко мне в руки только в сентябре, но в этом, пожалуй, оказалось своё счастье. Потому что именно сейчас, задумчивым сентябрём, ты легче смещаешь в нём акценты. А именно, легче способен нивелировать огрехи слишком понятного и прямолинейного сюжета с его прочными, негнущимися нитями. А также слишком насыщенного русского языка, который выделяет книгу из общей нынешней библиографии – редкостно красивого, но потому лишь добавляющего роману ощущения нереальности. Чтобы увидеть за всем этим другое.

Ведь роман-то не об искусстве и многомиллионном мошенничестве, не о любви и профессиональной этике, не о семейных обидах и спровоцированных ими убийствах... 

Точнее, может, в какое-то ещё время года он способен являться именно таким. Но нынешней постковидной осенью он про Францию с её понятными как местным, так и туристам прелестями – так что ты словно бы вместе с героями сквозь страницы отщипываешь свежий багет, намазываешь его солёным маслом, укладываешь сверху ломтик лосося и запиваешь всё это терпким вином, в сочетании с чем текст раскрывается совершенно изящным букетом. Про Россию вдали от того мира, где идеальные глянцевые люди проживают свою идеальную глянцевую жизнь – про её щедрость и стойкость характеров, которые для чужака единственные, пожалуй, компенсируют нашу социально-умственную отсталость и незрелость.

И про особо ощущаемую на этом контрасте страшную эмигрантстко-репатриантскую боль – когда вдали, без родной страны, ты не мог, потому что тосковал; а здесь, в ней, ты тоже не можешь, потому что она по возвращении снова предала тебя и твою семью... 

Ощущение, без которого никогда не понять весь отечественный 20-й век.

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