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В первом выпуске рунетовского сериала про ветеринаров рассказали про ящерицу со вздутием желудка

Новые серии сериала "СуперВет" планируют выпускать дважды в месяц

Фото: скриншот

Паблик «Кот» вместе с проектом «Благотворительность ВКонтакте» запустили документальный сериал о работе ветеринарных врачей «СуперВет». 

Врачи нечеловеческого профиля в каждом выпуске будут рассказывать про заболевания у зверей всех мастей и о том, как это лечить.

Например, в первом выпуске ветеринары покажут рентгеновский снимок маленькой ящерицы, которая съела песок, из-за чего у нее вздулся живот и она стала менее подвижной. Ей прописали вазелиновое масло.

Также в выпуске рассказывают о коте с трахеостомой, искусственным горлом. А также в кадр попадает история семьи ветеринаров.

Новые серии планируют выкладывать раз в две недели.

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