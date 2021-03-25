Стас Садальский: "Документы на моё звание сказал выбросить Михалков"

Станислав Садальский обвинил Никиту Михалкова во вмешательстве в вопросы присвоения званий народного артиста. В числе пострадавших он назвал себя и своего давнего партнёра по съёмочной площадке фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина.

В пятницу Станислав выложил на своей странице в Фейсбуке следующий текст:

«Когда говорят: «мне просто так дали звание народного» - врут. Потому что, чтобы его получить, надо пройти четыре организации, собрать очень много документов. Я этим заниматься, признаюсь, и не хотел вовсе.

Но за несколько месяцев до юбилея позвонила Валерия Гущина из Гильдии киноактёров - мол, надо! Но до Минкульта эти документы, как мне сказали, так и не дошли - их сказал выбросить Михалков! Также не послали документы на присвоение народного и Конкину. И тоже, говорят, не обошлось без вмешательства Никиты Сергеевича.

Что тут скажешь? Нет, мне не печально. Мне смешно. Предлагаю, чтобы и моё, и Конкина звания отдали Михалкову. Чтобы он был трижды народный артист!»

Откровения Садальского сначала были опубликованы в «Экспресс-газете», однако издание не сделало акцент на этом эпизоде, и тогда актёр, посетовав, что «не хотел об этом говорить», решил опубликовать на своей странице в Фейсбуке именно этот фрагмент, сфокусировав на нём внимание своих подписчиков.