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Сергей Бурунов: «Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением»

Артист рассказал подробности съемок шоу и о своей жизни за кадром

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

На телеканале СТС 27 сентября стартует второй сезон шоу «Форт Боярд». Новым ведущим знаменитой игры стал актер Сергей Бурунов. Артист рассказал "Собеседнику" о впечатлениях от участия в проекте, похудении и своем первом отпуске за много лет.

 В новом сезоне шоу приняли участие Иван Дорн, Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Валя Карнавал и многие другие популярные артисты. На посту ведущего Бурунов заменил Сергея Шнурова, который провел первый сезон. Сергей уверяет, что предложение стать ведущим легендарной игры для него стало полной неожиданностью. И артист его охотно принял. Выяснилось, что французскую версию шоу «Форт Боярд» он смотрел еще в юности. Бурунов настолько увлекся проектом, что в одном из конкурсов заменил участника и даже прошел испытание. Это был первый подобный случай за всю 23- летнюю историю игры.

- Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением, - говорит 44-летний артист. – В плане физических нагрузок у меня в последний раз такое было, когда я учился в военном училище. Я преодолевал по 50 лестничных пролетов. До этого проекта я думал, что знаю все о телевидении, но оказалось, что я не знаю ничего. После этой игры мне уже не страшно вести в принципе ничего.

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

- Перед съемками вам пришлось десять дней провести на карантине. Как они вам дались?

- Чудовищно. У меня была ностальгия, мне было очень тоскливо. Но я смотрел продукты отечественного кинопроизводства, общался со своим директором.

- Физическая нагрузка во время съемок как-то отразилась на вашем весе?

- Я думал, что похудею, но этого не произошло. Просто ноги болели, пришлось ходить по врачам. Лишние килограммы я уже сбросил после проекта благодаря диете. Раньше я весил 97 килограммов, а сейчас 88-89. Моя цель – сбросить еще десять. И это не для какой-то роли, а исключительно для себя, для своего здоровья.

- Какие продукты вы исключили из своего рациона?

- Я решил провести эксперимент – выяснить, кто сильнее: сахар или я. Есть у меня сила воли или нет… Если вы зайдете в магазин и мысленно уберете весь сахар, который содержится в продуктах, то из всего, что лежит на прилавках, останется процентов 20. Вот это просто надо перестать есть и тогда все будет нормально.

- Как вам дается этот эксперимент?

- Чудеса воли проявляю. Летом был на Кипре, там были огромные тарелки с картошкой. Почему-то там если видят русских, сразу несут картошку, хлеб, соус и думают, что нам больше ничего не надо. Но я ел только то, что мне можно.

- И дома сами себе готовите?

- Нет, мне привозят корм из корыт (Сергей вероятно имеет в виду доставку еды, - Прим. Ред.). Есть специально обученный человек, который привозит мне корыто. Но мне не привыкать, в кино все едят из корыт, это называется киносъемочным обедом. Я по этому поводу не рефлексирую. Могу, конечно, что-то приготовить, но есть это невозможно. Если я берусь за это дело, то начинаю экспериментировать, но получается не очень вкусно.

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

Отдых на Кипре этим летом стал для Сергея Бурунова первым отпуском за последние годы. Из-за многочисленных съемок раньше артисту выбраться на отдых не удавалось. От отпуска у артиста остались самые яркие впечатления.

- Я очень люблю Кипр, - поделился актер. – У них там все великолепно! Мне нравится и климат, и море. Киприоты – замечательные люди. Там и цивилизация, и курорт. Все отлично!

- Вы увлекаетесь ездой на мотоцикле. Не было мысли отправиться на двухколесном коне в какое-нибудь дальнее путешествие?

- Я не ас в этом деле, у меня пенсионерская езда. Если бы я на это решился, то не разговаривал бы сейчас с вами. Я не участвую в чемпионате «Стальная задница». Но такие люди есть, у меня некоторые друзья отправились на мотоциклах из Москвы на дальние расстояния. Они это любят. Я – нет.

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