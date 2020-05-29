Сергей Бурунов: «Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением»

- Перед съемками вам пришлось десять дней провести на карантине. Как они вам дались?

- Чудовищно. У меня была ностальгия, мне было очень тоскливо. Но я смотрел продукты отечественного кинопроизводства, общался со своим директором.

- Физическая нагрузка во время съемок как-то отразилась на вашем весе?

- Я думал, что похудею, но этого не произошло. Просто ноги болели, пришлось ходить по врачам. Лишние килограммы я уже сбросил после проекта благодаря диете. Раньше я весил 97 килограммов, а сейчас 88-89. Моя цель – сбросить еще десять. И это не для какой-то роли, а исключительно для себя, для своего здоровья.

- Какие продукты вы исключили из своего рациона?

- Я решил провести эксперимент – выяснить, кто сильнее: сахар или я. Есть у меня сила воли или нет… Если вы зайдете в магазин и мысленно уберете весь сахар, который содержится в продуктах, то из всего, что лежит на прилавках, останется процентов 20. Вот это просто надо перестать есть и тогда все будет нормально.

- Как вам дается этот эксперимент?

- Чудеса воли проявляю. Летом был на Кипре, там были огромные тарелки с картошкой. Почему-то там если видят русских, сразу несут картошку, хлеб, соус и думают, что нам больше ничего не надо. Но я ел только то, что мне можно.

- И дома сами себе готовите?

- Нет, мне привозят корм из корыт (Сергей вероятно имеет в виду доставку еды, - Прим. Ред.). Есть специально обученный человек, который привозит мне корыто. Но мне не привыкать, в кино все едят из корыт, это называется киносъемочным обедом. Я по этому поводу не рефлексирую. Могу, конечно, что-то приготовить, но есть это невозможно. Если я берусь за это дело, то начинаю экспериментировать, но получается не очень вкусно.