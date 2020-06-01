Путеводитель по онлайн-кинотеатрам: что, где, почём

Тот факт, что олдскульное ТВ проиграло сражение за контент интернет-платформам, очевиден давно. Все приличные, как минимум, не тупые сериалы и хорошее кино массовый зритель давно уже ищет только в Сети. А тут еще началась пандемия и локдауны, и это, конечно, поспособствовало рывку популярности онлайн-кинотеатров (помните, как мы сидели дома и сутками смотрели сериалы, самые свежие из которых были сняты по Зуму?).

Словом, правила игры поменялись навсегда. В онлайн, снимать сериалы для сетевых платформ уходят самые крутые режиссёры уровня Скорсезе, Содерберга и Коэнов. Между сетевыми гигантами типа Netflix и Amazon полыхает конкуренция за премьеры и рейтинги.

В России объём этого рынка тоже растёт со спринтерской скоростью — количество подписчиков онлайн-кинотеатров исчисляется миллионами.

В этом обзоре вы найдёте всю необходимую информацию о топовых легальных рунет-стримингах, где можно за совсем небольшую плату посмотреть отличное, свободное кино и сериалы, до которых пока что не докопалась цензура.

Netflix

Один из самых известных стриминговых сервисов мира с прошлого года полностью адаптирован для России. Благодаря супер-проектам собственного производства Netflix стоит в одном ряду с крупными студиями Голливуда. Контент платформы постоянно обновляется. Самые громкие хиты: «Карточный домик», «Очень странные дела», «Ведьмак», «Оранжевый – хит сезона», «Половое воспитание». Netflix выкупил права на знаменитое «Чёрное зеркало», «Люцифер» и сериал «Ты». Он же владеет фильмами «Ирландец», «Брачная история», «Король», «Два Папы», «Бархатная бензопила». Это, конечно, только малая часть контента

У Нетфликса есть офлайн-режим и подстройка контента под пользователя. А ещё одно удобство — сервис обещает показывать все больше российских сериалов, как, например, наш хит «Эпидемия».

Один минус: актёры самых удачных сериалов быстро становятся суперзвёздами, их запросы по гонорарам взлетают до небес, и хитрый Нетфликс поэтому частенько прикрывает хорошие сериалы после третьего сезона.

Стоимость подписки – от 599 руб. до 999 руб. в месяц, но есть и бесплатный пробный период — целых 30 дней.

Amazon Prime Video

Главный конкурент Нетфликс тоже доступен в России, однако для нас открыт не весь контент. Эта платформа не показывает таких шедевров полного метра, как Нетфликс, но среди сериалов много супер-хитов. Ну таких, к примеру, как «Пацаны», «Благие знамения», «Удивительная миссис Мейзел» и «Карнивал Роу». У части контента есть озвучка на русском языке, у многих проектов есть русскоязычные субтитры. И это, кстати, очень удобно до тех, кто учит английский по фильмам. У Амазона, кроме сериалов, есть, конечно, куча разных каналов — кулинария, спорт, йога, документалка. Сервис также позволяет скачивать контент для просмотра в офлайне и имеет специальную опцию контроля трафика.

Стоимость подписки порядка 10 долларов в месяц. Но есть и пробный период — тоже 30 дней. Кроме того, если вы постоянный покупатель Амазона, то подписка для вас будет бесплатной.

«Амедиатека»

Пожалуй, самый популярный и крупный наш онлайн-кинотеатр. Самые крутые проекты американских платформ типа HBO, Hulu, Disney+, пока ещё недоступных россиянам, можно посмотреть в Амедиатеке. Это «Рассказ служанки», «Мандалорец», «Мир Дикого Запада», «Белый лотос», «Воспитанные волками», «Титаны», «Дивный новый мир», «Убивая Еву», «Острые козырьки», «Эйфория» и многие другие сериальные сокровища. В коллекции «Амедиатеки» можно найти «Игру престолов», «Чужака», «Нового Папу» и другие сериальные хиты, а также художественные и документальные фильмы. Вот прямо сейчас выложен 3 сезон «Американская истории преступлений» о Клинтоне и Левински. Отдельный большой козырь Амедиатеки — наличие проектов HBO, включая «Мир Дикого Запада», «Хранителей» и «Чернобыль». Все это можно смотреть в собственном переводе Амедиатеки, а также на языке оригинала и с субтитрами. Ещё один плюс — у Амедиатеки есть приложения для смартфонов и планшетов.

Стоимость подписки – 599 руб./ мес. Можно купить и сразу на год — это будет стоить 4999 рублей. Можно покупать просмотр отдельного контента – 399 руб./ на 2 месяца. Есть бесплатный пробный 7-дневный период.

ivi

Тоже крупный игрок рынка легального онлайн-видео в России (около 40% от общей доли рынка). В коллекции онлайн-кинотеатра более 80 тысяч проектов, включая классику мирового кинематографа. Он старается активно развиваться и успешно борется за зрителя — например, на нынешнем «Кинотавре» представители платформы показали уважаемой публике первую серию нового сериала «Везёт», где Евгений Цыганов играет бывшего известного гонщика и запойного алкаша, который сейчас пытается зарабатывать извозом. Там хватает и мистики, и романтики, и комедии, и приключений.

Кроме того, что на этом сервисе можно посмотреть и многое из того, что показывает Амедиатека, с которой сотрудничают все крупные онлайн-кинотеатра, ivi запускает своё производство контента. Помимо сериалов и полнометражных фильмов, это ещё и короткометражки. Многие фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно (и даже в качестве HD). Однако с подпиской выбор на порядок больше, плюс доступно более высокое качество и нет рекламных вставок. Также есть возможность покупать фильмы отдельно, и есть также возможность загрузки и «отложенного» просмотра.

Стоимость подписки – 399 руб./ мес.

Можно оформить покупку отдельного контента — это будет немножко дешевле — 299 рублей. Ivi также регулярно проводит разные скидочные акции для новых пользователей, и пробный период можно купить в десять раз дешевле. Некоторые подписчики жалуются, что отписаться от услуг ivi бывает сложновато, но думаем, это всего лишь случайность.

«Кинопоиск HD»

«Кинопоиск» довольно давно уже не только популярный портал новостей, картинок, текстов и отзывов о кинематографе, но и онлайн-кинотеатр с очень приличным контентом. Зрители могут посмотреть все главные хиты сериалов и кино, таких как «Рик и Морти», «Чудотворцы», «Оно», «Джокер» и другие. Также, подписываясь на «Кинопоиск HD», мы получаем полный доступ к «Яндекс. Музыке», скидки на «Яндекс. Такси» и ещё ряд бонусов, связанных с сервисами «Яндекса». Для любителей заморочиться на экономии имеется кэшбэк, можно получать баллы и тратить их на покупку фильмов, на билеты на разные события, поездки в такси и на покупку всякой всячины. «Кинопоиск HD», как и ivi, сотрудничает с «Амедиатекой», так что можно подписаться на оба сервиса одновременно. Такая парная подписка стоит примерно 600 рублей. Если немного поискать, то найдёте опцию годовой подписки за 3200 рублей — кажется много, но на самом деле экономия.

Как и везде, можно покупать и отдельный контент — за 99 руб.

Start

Онлайн-кинотеатр Start.ru — неофициальный фаворит нашего гида, который очень качественно утешал россиян весь прошлый и нынешний год. Здесь показывают и оригинальную продукцию, сделанную специально для платформы, и то, что в принципе пользуется спросом. Иностранного контента не так чтобы много. Start не боится экспериментов, на его развитие заложены большие деньги, и он одним из первых начал выпускать сериалы, предназначенные только для Сети. Это «Содержанки» Богомолова и Дарьи Мороз, которые привели на Старт львиную долю их подписчиков, это «Безопасные связи» того же Константина Богомолова, «257 причин, чтобы жить», «Ивановы-Ивановы», «Крыша мира», «Бывшие», «Шторм» Бориса Хлебникова и другие отличные, профессиональные проекты. Проект Старта «Лучше, чем люди» купил сам Netflix. Ну а за «Текст» по книге Глуховского — отдельное мерси. Сейчас на «Старте» идёт жутковатая серия «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной, Марией Фоминой и Филиппом Янковским.

У Старта что-то порядка полумиллиона подписчиков в 174 странах мира.

Стоимость подписки: для новых пользователей 7 дней бесплатно, а потом фиксированно 299 руб. в месяц.

Premier

Платформа знаменита своими сериалами «Звоните Ди Каприо», «Домашний арест», «Год культуры», «Колл-центр» и «Обычная женщина». Сейчас на «Премьере» идёт сериал «Контакт», где режиссёром выступил Евгений Стычкин, а в главной роли снялся Павел Майков, и скоро выйдет серия «Вне себя», где Стычкин уже в привычном своём актерском амплуа. Помимо оригинальных сериалов подписчикам сервиса доступны сериалы и проекты телеканалов ТНТ, «Матч ТВ», «Супер» и других газпромовских ресурсов,— причём весь контент в онлайне показывают до премьеры в телеэфире. Также на Premier эксклюзивно показывают хорошие художественные фильмы — как, например, «Грозу» Григория Константинопольского, «Остров проклятых», «Зелёную книгу». Руководство сервиса рассчитывает на выпуск 10 оригинальных сериалов в год, а подписчиков тут чуть больше, чем у «Старта».

Стоимость подписки: для новых пользователей 3 дня бесплатно, а дальше 129 руб. в месяц. Можно скачивать контент и смотреть его без интернета. Для тех, кто уже «18+», шоу «Пацанки», «Прожарка» и «22 комика» доступны без цензуры. Ещё тут много разных стендапов.

More.tv

Сервис, запущенный в 2018 году «СТС Медиа» для трансляции в интернете контента телеканалов РЕН ТВ, СТС и «Домашний» все-таки славен не этим, а своими сериалами «Чики», «Псих» и «Трудные подростки». В октябре подписчики сервиса ждут «Сказки Пушкина, для взрослых» от Михаила Зыгаря, которых прочитал их как-то сильно по-своему. В основе проекта пять сказок Пушкина, но их действие переносится в нашу реальность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Пушкинские архетипы, технострасти «Черного зеркала» и российская хтонь — здесь все перемешано. В ролях актеры уровня Смолякова, Дапкунайте и Верника.

Стоимость подписки: неделю бесплатно, а потом фиксированно 299 руб. в мес.

Okko

Этот сервис основан еще в 2013-м и с тех пор, кажется, не особо парится по поводу контента. Своего там нет, показывают все то же, что и другие стриминги, но все же в базе Okko есть свыше 35 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. В меню сервиса есть специальные подборки, которые помогут сориентироваться в каталоге.

Стоимость подписки: «Лайт» за 199 руб./ мес., «Оптимум» за 399 руб./ мес. и «Премиум» за 799 руб./ мес. Пакеты различаются количеством доступного кино. Первый месяц по любому пакету будет стоить 1 рубль.

KION

Кинотеатр функционирует совсем недавно — с апреля. Игрок свежий и перспективный, благодаря партнерству с Первым каналом. Сегодня у Киона хорошая коллекция кино, сериалов, документалки и мультиков. Крупная ставка сделана и на производство собственного контента (уже есть «Клиника счастья», «Немцы», «Хрустальный»), включая новый формат киносторис (например, «Афера» и «Отец Сергий»). Заметные документальные проекты сервиса — это «Дуров» и «Сахаров». И только что, 25 сентября, состоялась премьера фильма «Рок за гранью» — о Гребенщикове, Цое и Курёхине.

Скоро на сервисе выйдет «Товарищ майор» Хлебникова и Сигарева (!) — серия про фсбшников. В ролях: Сытый, Железняк, Трибунцев.

Внимание! Сервисы в любой момент могут изменить цены на подписку.