Константин Богомолов, Островский и наша жизнь – рецепт спектакля "На всякого мудреца"
Режиссёр выпускает сатирическую комедию в Театре Наций
Премьера постановки Константина Богомолова состоится 10, 11, 23, 24 октября на основной сцене Театра Наций.
Литературной основой спектакля «На всякого мудреца» стала классическая пьеса Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Её главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.
Оттолкнувшись от этого сюжета Богомолов переносит действие в сегодняшнее время, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты. И сам режиссёр определяет свой спектакль как «Вольное сочинение по пьесе А.Н. Островского».
«Я нежно люблю Александра Островского, — говорит Богомолов, — но давно не ставил его пьес. И вот появилась прекрасная возможность зайти на эту территорию. В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» больше сатиры, чем мелодрамы. И мы постараемся использовать весь её актуальный иронический потенциал.
Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далёких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно. В случае с Островским мне кажется это наиболее естественным, потому что он писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени.
Но тем не менее, как всякий талантливый драматург, Островский заложил в них универсальные коды, которые продолжают работать, даже если применить к пьесам принцип импровизационного, вольного авторского развития. Поэтому мой спектакль будет и по пьесе Островского, и на основе нашей сегодняшней жизни».
У постановки Богомолова, помимо сатирического, будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе.
«На всякого мудреца» — вторая после «Гаргантюа и Пантагрюэль» постановка Константина Богомолова в Театре Наций, также исследующая тему человеческих пороков.
В спектакле «На всякого мудреца» играют Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александр Новин, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Сергей Епишев, Вячеслав Чепурченко, Григорий Верник и другие прекрасные актёры.
Художник-сценограф – Лариса Ломакина.
Художник по свету – Иван Виноградов.