Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:45

Константин Богомолов, Островский и наша жизнь – рецепт спектакля "На всякого мудреца"

Режиссёр выпускает сатирическую комедию в Театре Наций

Премьера постановки Константина Богомолова состоится 10, 11, 23, 24 октября на основной сцене Театра Наций. 

Литературной основой спектакля «На всякого мудреца» стала классическая пьеса Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Её главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.

Оттолкнувшись от этого сюжета Богомолов переносит действие в сегодняшнее время, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты. И сам режиссёр определяет свой спектакль как «Вольное сочинение по пьесе А.Н. Островского». 

«Я нежно люблю Александра Островского, — говорит Богомолов, — но давно не ставил его пьес. И вот появилась прекрасная возможность зайти на эту территорию. В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» больше сатиры, чем мелодрамы. И мы постараемся использовать весь её актуальный иронический потенциал.

Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далёких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно. В случае с Островским мне кажется это наиболее естественным, потому что он писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени.

Но тем не менее, как всякий талантливый драматург, Островский заложил в них универсальные коды, которые продолжают работать, даже если применить к пьесам принцип импровизационного, вольного авторского развития. Поэтому мой спектакль будет и по пьесе Островского, и на основе нашей сегодняшней жизни».

У постановки Богомолова, помимо сатирического, будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе. 

«На всякого мудреца» — вторая после «Гаргантюа и Пантагрюэль» постановка Константина Богомолова в Театре Наций, также исследующая тему человеческих пороков. 

В спектакле «На всякого мудреца» играют Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александр Новин, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Сергей Епишев, Вячеслав Чепурченко, Григорий Верник и другие прекрасные актёры. 
Художник-сценограф – Лариса Ломакина.
Художник по свету – Иван Виноградов.


Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 8 часов назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 3 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Шоу-бизнес 20 минут назад

Продюсер раскрыл, сколько за квартал зарабатывают Artik & Asti на дискографии

Культура и ТВ 1 час назад

"Как ещё доконать индустрию и подмять её под себя?" Музыканты высказались о запрете очередного рок-фестиваля

Культура и ТВ 3 часа назад

Сергей Бурунов: «Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением»

Туризм 5 часов назад

YouTube-навигатор: туризм. Гид по лучшим каналам о путешествиях

Культура и ТВ 8 часов назад

Экс- балерина "Большого": "Цискаридзе имеет право быть тщеславным"

Культура и ТВ 11 часов назад

Куда пойти на выходные 24-26 сентября

Культура и ТВ 18 часов назад

В первом выпуске рунетовского сериала про ветеринаров рассказали про ящерицу со вздутием желудка

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Привет, ты не толстый?" Кирилл Туриченко рассказал, почему его взяли в "Иванушки Int."

Шоу-бизнес 21 час назад

"Нужна порядочная певица": хит Успенской "По полюшку" отказались отдавать Кравец

Шоу-бизнес 22 часа назад

Вторая жизнь: Как сейчас выглядит 60-летний Юрий Гальцев

Культура и ТВ 22 часа назад

"Хотелось бы еще пожить!" внук рассказал, как умирала мама Барыкина

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Свадьбы не будет": Копенкина поставила жениху ультиматум из-за Шаляпина

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Азизе в России не дадут жизни": вдовец Легкоступовой призвал певицу с мужем эмигрировать в Италию

Культура и ТВ 23 часа назад

"Я никуда не могла выйти": Какую семейную тайну всю жизнь хранила Ангелина Вовк

Культура и ТВ 1 день назад

Павел Прилучный участвует в съемках комедии о трех мужчинах, травмированных женщинами

Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Герман-младший: Мой новый фильм – это собирательный образ той интеллигенции, которую я знаю

Культура и ТВ 1 день назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Культура и ТВ 1 день назад

Софико Шеварнадзе: Не хочу, чтобы в будущем мои дети переживали то же, что и я

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика