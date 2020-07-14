Константин Богомолов, Островский и наша жизнь – рецепт спектакля "На всякого мудреца"

«Я нежно люблю Александра Островского, — говорит Богомолов, — но давно не ставил его пьес. И вот появилась прекрасная возможность зайти на эту территорию. В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» больше сатиры, чем мелодрамы. И мы постараемся использовать весь её актуальный иронический потенциал.

Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далёких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно. В случае с Островским мне кажется это наиболее естественным, потому что он писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени.

Но тем не менее, как всякий талантливый драматург, Островский заложил в них универсальные коды, которые продолжают работать, даже если применить к пьесам принцип импровизационного, вольного авторского развития. Поэтому мой спектакль будет и по пьесе Островского, и на основе нашей сегодняшней жизни».

У постановки Богомолова, помимо сатирического, будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе.

«На всякого мудреца» — вторая после «Гаргантюа и Пантагрюэль» постановка Константина Богомолова в Театре Наций, также исследующая тему человеческих пороков.