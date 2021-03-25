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"Как ещё доконать индустрию и подмять её под себя?" Музыканты высказались о запрете очередного рок-фестиваля

Власти отменили фестиваль «Чернозём» в Воронеже. Снова за сутки до открытия

Фото: Facebook

Концертная индустрия опять стала жертвой внезапной отмены мероприятия. Как и в случае с июньским фестивалем «Дикая мята» в Тульской области. Решение властей воронежским организаторам «Чернозёма» прислали непосредственно накануне старта фестиваля.

«Чернозём» должен был проводиться с 24 по 26 сентября на открытом пространстве в Воронеже. Этот формат требует особой подготовки площадки и, в частности, строительства сцен.

«Граждане, ну ЭТО ****** (песец)! – написал в своём Фейсбуке лидер группы «Анимация» Константин Кулясов, отыгравший на «Чернозёме» год назад. – В прошлом году организаторы (мои хорошие друзья) тамбовского «Чернозёма» попали на серьёзнейшее баблище, вот ровно так же, и никто им не помог, ну типа случилось и случилось. А благодарный зритель попёр билеты массово сдавать, да, как водится, козла отпущения искать и тут вообще стало невыносимо и не до душевности, от слова совсем.

Теперь этот же фестиваль, но на воронежский манер, попадает повторно, правда и организаторы другие, (догадайтесь почему), но суть не меняется. Я тут недавно про «Дикую Мяту» писал, про построенную сцену, инфраструктурные объекты и так далее! Да наблюдал потом, как в едином порыве, за рубль готовы играть на следующий год и те, и другие, наивно надеясь, что «вирус» всё-таки отступит, пусть не везде, а хотя бы на отдельных музыкальных полях и мы заживём, как прежде.

Э, нет, братцы, я всё понял, и вы не надейтесь – это всё вряд ли! Хотя, может, всё-таки ещё один хороший фестиваль поддержим?! Их не так много! Прямо тур фестивальный сделаем на следующий год, а?! Налетай народ, группа за рубль. (Не путать с группой «Рубль»). Чую кто-то этого и ждёт. Разорять так разорять по полной! Ну, каким ещё образом доконать эту индустрию и мягким рейдерским захватом её под себя подмять? Помимо вируса и всего тупизма, к нему прилагающего, нас, похоже, ждёт «ГОСКОНЦЕРТ». С чем вас и Поздравляю, ТОВАРИЩИ!»

Теги: #музыка

Рубрика: Культура и ТВ

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