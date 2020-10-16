Экс- балерина "Большого": "Цискаридзе имеет право быть тщеславным"

Геба – единственная балерина-египтянка в «Большом». Девушка росла в творческой семье: папа учился во ВГИКе, мама в ГИТИСе, оба защитили диссертации - именно поэтому семья переехала в Москву. Сама же Геба поступила в школу «Большого театра», где с ней учился Николай Цискаридзе, который старше балерины на год. В 17 лет Геба попала в труппу легендарного театра. 13 лет Геба танцевала в труппе, но затем покинула театр, как танцовщица. Сейчас 47-летняя артистка развивается в разных направлениях, имея два образования, Геба реализуется как режиссер-постановщик, параллельно ставит хореографию для учениц школы «Большого», которые участвуют в международных конкурсах и занимают только первые места.

- Несколько лет назад я поставила в «Большом» мини-балет на 15 минут «Царица Египта», с этим балетом мы ездили на гастроли в Египет, - говорит Геба. - Был огромный успех, египтяне очень гордились и были рады моему приезду. В Египте, кстати, балет на неплохом уровне, половина труппы в Египте – российская.

- Что сейчас для вас «Большой театр»?

- Большой престиж и гордость. Я имела счастье наблюдать за тем, как ставит спектакли сам Юрий Николаевич Григорович. И очень важно, что во время моей работы в театре, все артисты были намного ближе друг к другу, чем сейчас. Мы собирались в кафе театра, общались, была всегда очень теплая атмосфера. Да, конечно, в «Большом» много зависти, не раз крали обувь, к примеру, - я всегда носила несколько запасных пар с собой, перед спектаклем, бывало, находила в своей обуви бритву и стекло. Моя предосторожность до сих пор со мной, я работаю над своим шоу «Царица Египта», так у меня всегда несколько пар обуви, флешек, а костюмы всегда оставляю сторожить - это школа «Большого Театра».