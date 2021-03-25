В настоящее время ей уже семьдесят девять лет, своими наследниками она не обзавелась, а почти все коллеги поделились, что характер у ведущей далек от мягкого и приятного. Согласилась с этим и сама Ангелина Вовк, став гостьей шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

«Раньше я была белой, мягкой и пушистой, а на данный момент бываю время от времени чрезвычайно крутая! Я бываю чрезвычайно нервная», — сказала телевизионная ведущая в эфире.

В процессе диалога Ангелина Михайловна раскрыла много личных тайн. Как рассказала Кудрявцева, 79-летняя ведущая уже не доверяет врачам, так как в один момент она стала жертвой врачебной ошибки.

«У меня был огромный синяк! Я никуда не могла выйти, так как шея была очень синяя», — рассказывала Вовк.