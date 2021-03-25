"Я никуда не могла выйти": Какую семейную тайну всю жизнь хранила Ангелина Вовк
Вовк решила приоткрыть секретную завесу
Популярнейшая «тетя Лина» из передачи «Спокойной ночи, малыши!» за всю жизнь так и не смогла родить детей. Не так давно она отважилась на честную беседу о близких и трудностях в семье.
Ангелина Вовк всю жизнь проработала на телевидении — вела концертные мероприятия, пользующиеся популярностью передачи, а еще была хорошей няней для всех детей Советского Союза, занимая место ведущей вместе с Хрюшей и Степашкой, которые по сей день каждый вечер желают ребятам спокойной ночи.
В настоящее время ей уже семьдесят девять лет, своими наследниками она не обзавелась, а почти все коллеги поделились, что характер у ведущей далек от мягкого и приятного. Согласилась с этим и сама Ангелина Вовк, став гостьей шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
«Раньше я была белой, мягкой и пушистой, а на данный момент бываю время от времени чрезвычайно крутая! Я бываю чрезвычайно нервная», — сказала телевизионная ведущая в эфире.
В процессе диалога Ангелина Михайловна раскрыла много личных тайн. Как рассказала Кудрявцева, 79-летняя ведущая уже не доверяет врачам, так как в один момент она стала жертвой врачебной ошибки.
«У меня был огромный синяк! Я никуда не могла выйти, так как шея была очень синяя», — рассказывала Вовк.
Также стало известно, что у знаменитой теледивы есть родственник, которого она прячет от сторонних глаз, предпочитая не обсуждать это публично. Вовк решила приоткрыть занавес тайны и поведала, что её близкий человек ведет борьбу с опухолью на позвоночнике.
Жесткий характер Ангелины Вовк полностью объясним — на её долю выпало много проблем. Два раза телевизионная ведущая была замужем, но оба брака окончились разводом. С первым мужем, диктором Геннадием Чертовым, известная личность рассталась из-за того, что не могла завести детей. В прошлом у Вовк случилась внематочная беременность, и медикам еле удалось вытащить её с того света — ведущая перенесла клиническую смерть.