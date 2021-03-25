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"Хотелось бы еще пожить!" внук рассказал, как умирала мама Барыкина

Родительница легендарного певца скончалась из-за коронавируса

Фото: PhotoXPress

Александра Барыкина

Не так давно пришло печальное известие: на 94 году жизни скончалась мать Александра Барыкина Александра Георгиевна. Жизнь родительницы легендарного исполнителя прервалась из-за коронавируса. О том, как уходила Александра Георгиевна, Sobesednik.ru рассказал ее внук Георгий Барыкин.

- До сих пор трудно свыкнуться с мыслью, что бабушки нет, - говорит сын Александра Барыкина Георгий. – Она же духовитая была, по ток-шоу ходила. У нее началась простуда. Она не жаловалась, но мы все равно пригласили врача. Он ее осмотрел и предложил съездить на КТ. Бабушка сначала не хотела ехать, но врач настоял.

В больнице после обследования выяснилось: ситуация весьма серьезная.

- У нее выявили 60 процентов поражения легких, - говорит Георгий. - Я успел ей позвонить. Говорю: «Бабуль, как ты?». Она ответила: «Да что ты, Гошенька. Хотелось бы еще пожить!» Я не думал, что все так закончится. Надеялся, что ее вытянут. Но спустя время позвонил брат отца Василий и сказал, что ее не стало.

При жизни Александра Барыкина называла Георгия любимым внуком. Правда, после ее ухода появились разговоры, что сам он ей уделял мало внимания.

- Мы хорошо с бабушкой общались, - продолжает Георгий. - Сейчас я периодически слышу: «Ты редко ходил к ней!». Когда мог, тогда приходил. По возможности. Позвоните сиделке или сестре моей бабушки и спросите: ходил или не ходил.

Внушительного наследство мама Барыкина после себя не оставила. Она жила скромно в небольшой квартирке в подмосковных Люберцах.

- Бабушкина квартира досталась ее сыну Василию, - продолжает Георгией. – По закону на нее никто претендовать не может: только он. Мы не против. У меня с Василием хорошие отношения. Он – порядочный, простой человек. Работает водителем.

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