Павел Прилучный участвует в съемках комедии о трех мужчинах, травмированных женщинами
Фильм "Любовницы: ответный удар" – вторая часть полнометражной комедии о гетероотношениях
Озвучен актерский состав второй части полнометражного фильма «Любовницы». Главные роли достались Павлу Прилучному, Алексею Золотовицкому и Роману Курцыну, сообщает PR-служба проекта.
Комедия об отношениях полов в 2019 году в кинопрокате собрала 300 миллионов рублей, став одной из самых кассовых российских картин.
«Причиной такого успеха и высоких оценок стали свежий юмор, архетипичные ситуации и герои, искренность, с которой создатели фильма говорят на деликатные и актуальные для зрителя темы», – говорится в пресс-релизе.
В центре сюжета три мужчины, которые знакомятся на групповой психотерапии для женщин, травмированных женщинами. Трио решается отомстить своим обидчицам, но их намерения оборачиваются неудачей.
Павел Прилучный считает, что очередная часть комедии может стать поучительной для мужчин, которые по собственной дурости лишились отношений с избранницами:
«Это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя, в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе. А такие ценности, как любовь и честность станут хорошей опорой в поисках»
Также на съемочной площадке задействованы Максим Виторган, Любовь Толкалина и Алена Бабенко.