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Павел Прилучный участвует в съемках комедии о трех мужчинах, травмированных женщинами

Фильм "Любовницы: ответный удар" – вторая часть полнометражной комедии о гетероотношениях

Озвучен актерский состав второй части полнометражного фильма «Любовницы». Главные роли достались Павлу Прилучному, Алексею Золотовицкому и Роману Курцыну, сообщает PR-служба проекта.

Комедия об отношениях полов в 2019 году в кинопрокате собрала 300 миллионов рублей, став одной из самых кассовых российских картин.

«Причиной такого успеха и высоких оценок стали свежий юмор, архетипичные ситуации и герои, искренность, с которой создатели фильма говорят на деликатные и актуальные для зрителя темы», – говорится в пресс-релизе.

В центре сюжета три мужчины, которые знакомятся на групповой психотерапии для женщин, травмированных женщинами. Трио решается отомстить своим обидчицам, но их намерения оборачиваются неудачей.

Фото: PR-служба IVI

Павел Прилучный считает, что очередная часть комедии может стать поучительной для мужчин, которые по собственной дурости лишились отношений с избранницами:

«Это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя, в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе. А такие ценности, как любовь и честность станут хорошей опорой в поисках»

Также на съемочной площадке задействованы Максим Виторган, Любовь Толкалина и Алена Бабенко. 

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