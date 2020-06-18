Павел Прилучный участвует в съемках комедии о трех мужчинах, травмированных женщинами

Озвучен актерский состав второй части полнометражного фильма «Любовницы». Главные роли достались Павлу Прилучному, Алексею Золотовицкому и Роману Курцыну, сообщает PR-служба проекта.

Комедия об отношениях полов в 2019 году в кинопрокате собрала 300 миллионов рублей, став одной из самых кассовых российских картин.

«Причиной такого успеха и высоких оценок стали свежий юмор, архетипичные ситуации и герои, искренность, с которой создатели фильма говорят на деликатные и актуальные для зрителя темы», – говорится в пресс-релизе.

В центре сюжета три мужчины, которые знакомятся на групповой психотерапии для женщин, травмированных женщинами. Трио решается отомстить своим обидчицам, но их намерения оборачиваются неудачей.