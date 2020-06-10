"Я могу быть только победителем". Эдварду Радзинскому - 85!

Уникальный человек, личность, совершенно выдающийся драматург, прозаик и сценарист.

И непревзойденный рассказчик историй и самой Истории. Радзинский только начинает говорить — и мгновенно включается магнитное артистическое поле, ты «попадаешь в его сети и пропадаешь навсегда». Слушать его — наслаждение. Его книги — Клондайк уникальных фактов и самых живых чувств.

В годы глухого и душного застоя его книги были для людей глотком чистого кислорода. Не было в Советском Союзе театра, где бы не шли спектакли по его великолепным пьесам. Его «104 страницы про любовь» — стали открытием и вершиной театрального искусства. Радзинский что-то такое знает о любви, что недоступно большинству, и доказательство этому тот факт, что его любили и любят самые красивые женщины — великая Татьяна Доронина была его женой.

Эдвард Радзинский живет в Москве, а его книги, переведённые на множество языков, живут по всему миру.

Габриэль Гарсиа Маркес, читая Радзинского на испанском, говорил: «Радзинский — тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях, и живых и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает её историю. Кому как не ему разгадывать ставшие уже притчей во языцех „загадки России“?!».

Свои книги о загадках истории и великих людях истории Эдвард Станиславович пишет в Москве. Его кабинет — это какое-то свящённое место, заполненное прекрасными изданиями, роскошными, но читанными-перечитанными фолиантами в дорогих обложках. В свои 85 Эдвард Станиславович по-прежнему любит веселье, любит красивые шляпы и длинные плащи — и те, и другие достойны самых изысканных франтов.

А в свои 84, то есть ровно год назад, Радзинский стал YouTube-блогером, запустив свой собственный канал, где он рассказывает о знаковых и великих людях истории — и современной истории в том числе. Канал имеет успех — а иначе и быть не может, потому что Радзинский всегда победитель. «Я так устроен, я могу только побеждать», — говорил он год назад в большом интервью «Собеседнику».

Дальнейших успехов Вам, Эдвард Станиславович.

Ну а мы позволим себе напомнить читателям его блистательную речь в Совете Федерации, каждое слово в которой — драгоценный бисер.