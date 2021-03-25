«По мотивам биографии»

- Анастасия Александровна, это правда, что фильм или сериал о Вертинском в свое время хотел сделать Эльдар Рязанов?

- Да, он очень хотел. Эльдар Александрович был большим любителем творчества Александра Николаевича. Мне по этому поводу часто звонил, хотел поговорить об этом с Генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Но к тому времени Рязанову уже было сложно физически. Он даже предложил Эрнсту молодого режиссера в помощники. Даже на это шел. Но не случилось.

- А как сейчас получилось реализовать эту идею?

- Я поняла, что уже пора снять фильм об Александре Николаевиче. Написала Эрнсту письмо, где объяснила, что вся эпоха Серебряного века у нас незаслуженно забыта и новое поколение об этом периоде ничего не знает совсем. А ведь тогда были потрясающие люди: поэты, художники, писатели… В том числе и Вертинский. Существуют большие дороги русской поэзии, а также есть и малый тромб русской поэзии, и он как раз принадлежит вот к этим малым тропам. Три месяца не было ответа на мое письмо, и я решила, что уже и не будет. Но вот раздался звонок от Эрнста: «Настя, я прочел ваше письмо, оно очень интересное».

- Почему вы захотели именно телевизионный сериал?

- А я вам объясню… Александр Николаевич жил в трех эпохах: дореволюционная, потом эмиграция, в которой он пробыл 25 лет (Париж, Германия, Америка, Шанхай и так далее), а потом он вернулся в Советскую Россию. То есть, три эпохи. Ну, каким образом это может поместиться в один фильм?! Для него все эти периоды были важны.

- И когда Эрнст согласился, вы знали, кто будет режиссером?

- Нет. Во- первых, надо было сначала заказать сценарий. Я написала в письме, что пока жива, много могу рассказать об Александре Николаевиче. Во-вторых, существует книга его мемуаров «Дорогой длинною». И существуют воспоминания моей мамы об их жизни, которая называется «Синяя птица любви». А еще - отреставрированный голос Вертинского, на что я уповала более всего. Константин Львович решил обратиться к Владимиру Валуцкому, но тот сказал, что биография Вертинского ему неинтересна, если только он возьмется за советский период, когда Вертинский был запрещен больше. Но понять искусство Вертинского только по советскому периоду нереально. Годы, так называемого, Серебряного века молодежь не знает, только про банду «Черная кошка» в Одессе. А у Вертинского всегда был узкий сектор аудитории. Это интеллигенция, она его знает очень хорошо, любит его и помнит его. До какой степени этот фильм расширит этот узкий сектор, покажет только действительность… В общем, я не пошла на какие-то флешбэки, например. Ведь за короткий период на экране никто еще не успевает полюбить героя. Надо показать человека.

- В результате, одним из авторов сценария и режиссером названа Авдотья Смирнова. Как проходила ваша работа?

- Когда мы познакомились с Дуней Смирновой, то у нас с ней было много разговоров. Я же все равно не жила в тот период, когда Александр Николаевич был в эмиграции, и могу рассказать только про свое детство, про свое отрочество в Советской Союзе. Вот я рассказывала о том, как мы строили наш быт, нашу жизнь, какой был Александр Николаевич. Она спросила у меня: «Какую бы вы самую главную человеческую черту выделили у Александра Николаевича?». Я сказала ей: «Неестественную доброту!» У него было великое сочувствие к людям, к бедным особенно. Вы знаете, что он был сиротой? Так вот из-за этого один человек озлобляется, а Александр Николаевич, наоборот. Для него человеческое начало было, прежде всего. Когда приехал в Советский Союз, то давал огромное количество благотворительных концертов… Дуня Смирнова с Анной сели писать сценарий.

- В этот момент они с вами советовались?

- Отец Дуни – режиссер Андрей Смирнов однажды, на подобный вопрос, ответил: «Да вы что?! Она вообще меня не подпускает». Также было и здесь. Мне только показали готовый сценарий, в котором я сделала ряд замечаний. Дуня очень волновалась как это приму. Я сказала, это, конечно же, не мой отец, но вот этот парень, о котором вы написали, мне нравится потому, что он вызывает человеческое сочувствие.

- А что именно не понравилось?

- Ну, были некоторые переборы уже. Зачем сейчас об этом говорить, - этого нет в сценарии! Я бы сказала, что этот сериал по мотивам биографии Вертинского. У меня было два пути - либо сказать: «Нет, это не мой отец, поэтому я не хочу, чтобы этот фильм снимался! Хотя сам сценарий был очень хороший». Либо, дать им вольную на все. И только сделать какие-то поправки, которые были с перегибами, скажем так. И еще: у меня была все-таки надежда, что будет звучать его голос. Но эта надежда ничем не кончилась, потому что авторы решили, что открывать рот под фонограмму - плохо, лучше он пусть поет так, как поет. К сожалению, теперь в фильме мы не сможем услышать божественный голос Вертинского.