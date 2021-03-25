Юлия Ауг попала в сериал "Русские горки" со второго раза

"Внутри тебя закрылись все двери"

- Я провалилась на пробах, - признается актриса Юлия Ауг в своем Facebook. - Я это прекрасно понимала. Бывает такое, когда ты чувствуешь, что внутри тебя закрылись все двери и чтобы ты ни делал, чтобы не говорил, как бы не действовал, это все не то. Ты - мимо. Белый глаз, белый звук. Все мертвое. Я на пробах это понимала и впадала ещё в больший зажим. Режиссёр Алеко Цабадзе смотрел на меня с сожалением. Я вернулась домой. Ещё из машины я позвонила моему агенту и попросила ее о том, чтобы она получила ещё одни пробы. Потому что я провалилась и потому, что эта роль мне важна. И теперь я знаю, как ее делать. И договорились о том, чтобы мне дали ещё один шанс. Я пришла во второй раз. И я уже знала, что нужно сделать, чтобы получилось это чудовище. А потом мне очень помогли художники по костюмам и по гриму. Упыриха, так ее зовут дети. Она директор детского дома для детей врагов народа, которых она за людей не считает. Я поздравляю с премьерой всех, кто делал этот проект, он был очень сложным. И у него был долгий путь к экрану.