Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:10

Юлия Ауг попала в сериал "Русские горки" со второго раза

На Первом канале премьера сериала, который начали снимать ещё в 2017 году - «Русские горки». Одну из ролей играет известная актриса Юлия Ауг.

Фото: Fasebook Юлии Ауг

"Внутри тебя закрылись все двери"

- Я провалилась на пробах, - признается актриса Юлия Ауг в своем Facebook. - Я это прекрасно понимала. Бывает такое, когда ты чувствуешь, что внутри тебя закрылись все двери и чтобы ты ни делал, чтобы не говорил, как бы не действовал, это все не то. Ты - мимо. Белый глаз, белый звук. Все мертвое. Я на пробах это понимала и впадала ещё в больший зажим. Режиссёр Алеко Цабадзе смотрел на меня с сожалением. Я вернулась домой. Ещё из машины я позвонила моему агенту и попросила ее о том, чтобы она получила ещё одни пробы. Потому что я провалилась и потому, что эта роль мне важна. И теперь я знаю, как ее делать. И договорились о том, чтобы мне дали ещё один шанс. Я пришла во второй раз. И я уже знала, что нужно сделать, чтобы получилось это чудовище. А потом мне очень помогли художники по костюмам и по гриму. Упыриха, так ее зовут дети. Она директор детского дома для детей врагов народа, которых она за людей не считает. Я поздравляю с премьерой всех, кто делал этот проект, он был очень сложным. И у него был долгий путь к экрану. 

Facebook
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Политика 2 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 3 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 4 дня назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 дней назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Происшествия 6 дней назад

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент

Культура и ТВ 4 минуты назад

Лариса Гузеева о харрасменте в ее жизни: "Я жила в аду"

Культура и ТВ 9 минут назад

Сергей Гармаш сыграет крокодила Гену

Культура и ТВ 46 минут назад

Алла Пугачева: "Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя"

Шоу-бизнес 1 час назад

"Спою не хуже Любы": хит Успенской отдают Казаченко

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Правда шокирует Макееву": продюсер "Прямого эфира с Андреем Малаховым" анонсировал выход новой сенсации

Культура и ТВ 5 часов назад

"Художница из Джайпура": любовь к себе – лучший путь к успеху

Шоу-бизнес 15 часов назад

Скандальная Инстасамка покорила мировой чарт по числу запросов текста ее хита "Lipsi Ha"

Шоу-бизнес 16 часов назад

Марина Федункив: Планируем с мужем обвенчаться в Ватикане

Спорт 19 часов назад

Дзюба отказался играть против Словакии и Словении из-за физической и эмоциональной формы

Культура и ТВ 20 часов назад

Cтартовал новый сезон постапокалиптического сериала про "тупарей" и "адекватов"

Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Шоу-бизнес 1 день назад

Лолита Милявская рассказала, как ее обидела мать Евгения Миронова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Интеллигенцию - в шахты!" Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева назвала коллег сатанистами

Туризм 1 день назад

Турбизнес попросил Мишустина перестать регулировать цены на отели

Шоу-бизнес 1 день назад

"Люба оказалась непорядочной": автор "По полюшку" рассказала, почему запретила Успенской исполнять свой хит

Шоу-бизнес 1 день назад

"По полюшку" не запоет: Любе Успенской запретили исполнять новый хит

Шоу-бизнес 1 день назад

Ольга Бузова отдыхает в роскошном отеле в Турции

Шоу-бизнес 1 день назад

"Никто из подружек не жаловался!" Сын Сафронова доказал Кравец силу своей потенции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика