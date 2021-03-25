"Художница из Джайпура": любовь к себе – лучший путь к успеху

Как и в случае с чужим обманом, которым можно пользоваться со всеми, но немного; или с некоторыми, но сильно – так и с персональными компромиссами. Предавать себя можно долго, но по чуть-чуть. Но едва раболепство, подстройка и выслуживание переполняют чашу разумного, такая жизнь рассыпается к черту. Всё это познает на себе героиня романа Алки Джоши «Художница из Джайпура».

Лакшми Шастри – мастерица мехенди, а по секрету еще и спец по противозачаточным отварам и другой гомеопатии в консервативной Индии середины 20-го века. Буквально ребенком она сбежала от пьющей и бьющей семьи и затем полтора десятка лет угождала своим клиенткам и клиентам, чтобы иметь то, о чем мечтала: собственный дом, собственное дело, собственную свободу… И когда до мечты оставалось всего-ничего, то вдруг в её жизнь врывается сбежавшая вслед за ней сестра. Которая в свои 13 мыслит совершенно иными категориями. Так один из узелков-компромиссов стал развязываться, за ним второй, третий, и в итоге девушка в мгновение ока теряет всё. И оказывается там, откуда стартовала…

Легкая, но глубокая книга Алки Джоши напомнит, что когда ты в здравом, интеллектуально зрелом возрасте сознательно губишь в себе то, что тебя драйвит, а также убиваешь желания, которые буквально «вычувствовал» – то рано или поздно твоя нынешняя жизнь посыпется. Но и покажет, что если всё сыпется – значит, что-то было не так, было непрочно; и надо, буквально по Форду, начинать все сначала, только более умно. И что лучший способ перезапуститься в такой момент – это вернуться к себе.

«Художница из Джайпура» деликатно поддержит в трудное время и подарит/возродит необходимый уровень самоуверенности и любви к себе, а также простимулирует жажду жить своей жизнью и самостоятельно строить своё будущее.