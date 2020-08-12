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Сергей Гармаш сыграет крокодила Гену

1 января 2023 года в кинопрокат должен выйти полнометражный фильм "Чебурашка", про известного мультипликационного сказочного зверька. Только на этот раз это будет не мультик.

Фото: Пресс-служба "Партнер Централшип"

"У нас получится необыкновенный проект"

Съемки уже начались в Сочи, и дальше будут проходить в Кисловодске, Пятигорске и в Москве. Как нам стало известно, самого главного героя будет играть не кукла, а человек, переодетый в «ушастого».

- В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать, - считает режиссер Дмитрий Дьяченко. - Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе.

А вот друга главного героя – того самого крокодила Гену – сыграет известный актер Сергей Гармаш. Правда, он-то переодеваться в крокодила не будет, только исполнять его дружеские функции, совсем, как в мультфильме. По сюжету, Чебурашка проживает в какой-то далекой стране среди апельсиновых деревьев. Затем он попадает в некий приморский городок, где он и встречает следующих героев фильма. Среди них и Сергей Гармаш.

- Новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма, - делится впечатлениями Сергей Леонидович. - Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино.

Фото: Пресс-служба "Централ Партнершип"
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