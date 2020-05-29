Лариса Гузеева о харрасменте в ее жизни: "Я жила в аду"

Об этом Лариса Гузеева рассказала на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Многие женщины, с которыми Лариса Гузеева имеет дело на съёмках своей программы «Давай поженимся», признаются ей, что их бьют мужчины — и мужья, и отцы.

«Но давайте будем честны, — говорит Гузеева, — везде женщин бьют. И в Америке, и в Европе истязают. Но у нас женщина женщине враг номер один! Почти все женщины — на стороне насильников, а не на стороне жертвы. Я, например, своей дочке с детства говорила: женщина никогда не виновата! Даже если она пьяная лежит на пляже с раздвинутыми ногами и без трусов — нормальный человек её прикроет и отведёт, скажем, в номер или ещё куда-то, а подонок воспользуется ею. Не только женщин, вообще никого и никогда бить нельзя, но женщина никогда не виновата вообще! Она никогда не провокатор насилия. Ну отвернись, не смотри, заклей себе очи. Но соседи у нас всегда говорят: ну так она же шалава, она с детства такая, и мать у неё шалава, и бабка была такой же — так ей и надо. А Вася ничего, Вася хороший, ну пьёт, правда, ну а что мать свою бил — ну так и мать у него тоже шалава была, — с горечью говорит Гузеева.

У нас женщина женщине не друг ни разу, и не товарищ, а враг в основном. Может быть потому, что сами они намыкались в молодости, вот и говорят поэтому: «Вот я прошла через свои общежития и беды — и тебе тоже надо, вот меня муж колотил, отец из дома выгонял, — вот и ты это пройди, а вишь, какая принцесса!». Я это объяснить не могу».

На вопрос об отношении к тому, что женщины сегодня не боятся публично вспоминать истории домогательств, которые случились с ними много десятков лет назад, а у многих мужчин из-за этого рушатся карьеры и жизни, у Ларисы Гузеевой нет однозначного ответа.

«Я с этим живу и я держу язык за зубами, — говорит она. — И когда пишут в соцсетях какие артистки суки-проститутки, что сначала давали, а потом вспомнили, я пишу: вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая, и вы не артистка. У вас нет этого опыта. Если бы вы, например, работали бухгалтером, а к вам старший бухгалтер приставал, вы бы могли поменять работу или сказать мужу или начальнику, и ваша карьера бы никуда не делась. А взаимосвязь артистка и режиссёр — это другая история. Режиссёры во все времена имели огромную власть, они могли перекрыть тебе кислород. Поэтому вы даже не смеете открывать рот — кто вы такая! У вас была одна проблема всю жизнь — как кому-то дать. А у красивых артисток проблема — как этих домогателей из своей жизни убрать и не потерять работу. Это вообще страшно. И когда мы с моими подружками сидим, вспоминаем и говорим: «А вот этот вот и к тебе тоже? — Да», поймите, мы с этим живём. Просто я никогда не расскажу об этом в жизни. Потому что, во-первых, я не хочу как все: вдруг со слезой за миллион что-то такое вспоминать и рассказывать... Было такое конечно.

И у таких преступлений нет срока давности, считает Гузеева:

"Мне их не жалко… Это чистые упыри, которые понимали свою власть и понимали, что девчонка двадцати- или восемнадцатилетняя слова не может сказать, она уже утверждена, ее уже снимают в фильме — и что ей делать?! А он к ней ломится ночью в номер. Да, это ад! И я в таком аду жила. А если ты подходишь к ассистентке, и ты с ней откровенна, и просишь у неё защиты, и спрашиваешь: а что мне делать, — она тебя сдаёт, и тебе устраивают ещё больший ад.

Такие люди не исправляются, а женщины такого не забывают. Надо ли об этом рассказывать? Не знаю. Вон как на Лену Проклову все накинулись".

Елена Кравец