Cтартовал новый сезон постапокалиптического сериала про "тупарей" и "адекватов"
В "Молодых и сильных" одна группа героев становится экстрасенсами, другая – восстанавливает науку и инфраструктуру
Сегодня стартовала премьера очередного сезона российского фантастического сериала «Молодые и сильные. Проклятие выживших».
Создатели картины сталкивают в картине две группы героев, оставшихся живых после глобальной катастрофы: тупари и адекваты.
Если тупари не помнят прошлого и живут племенами, то адекваты восполняют знания о прошлом, пытаются восстановить промышленность и городскую инфраструктуру.
У тупарей тем временем развиваются способности вроде чтения мыслей, телепатии, экстрасенсорики.
Режиссером картины стал Виктор Конисевич.