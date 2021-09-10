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Сегодня, в 17:23

Cтартовал новый сезон постапокалиптического сериала про "тупарей" и "адекватов"

В "Молодых и сильных" одна группа героев становится экстрасенсами, другая – восстанавливает науку и инфраструктуру

Фото: PR-служба IVI

Сегодня стартовала премьера очередного сезона российского фантастического сериала «Молодые и сильные. Проклятие выживших».

Создатели картины сталкивают в картине две группы героев, оставшихся живых после глобальной катастрофы: тупари и адекваты.

МОЛОДЫЕ И СИЛЬНЫЕ ПРОКЛЯТИЕ ВЫЖИВШИХ - Официальный трейлер

Если тупари не помнят прошлого и живут племенами, то адекваты восполняют знания о прошлом, пытаются восстановить промышленность и городскую инфраструктуру.

У тупарей тем временем развиваются способности вроде чтения мыслей, телепатии, экстрасенсорики.

Режиссером картины стал Виктор Конисевич.

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