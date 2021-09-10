Выйдет другим человеком: Звезда сериала "След" считает, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу

– Тюрьма – лучшее место для Ефремова, – заявила Sobesednik.ru актриса Ольга Колосова. Она считает, что заключение пойдет только на пользу здоровью Михаила Ефремова.

Актриса, известная по роли строгой Галины Рогозиной из телесериала «След», уверена, что наказание должно быть обязательно.

– Жалко человека? Да жалко. Он хороший, талантливый актер. Такая тенденция, сейчас все хотят отмазать, они думают, что они делают благо дело, – комментирует Колосова коллективное «Письмо 46» деятелей культуры. – А человеку нужно вину искупить, одуматься. Все сейчас жалостливые такие. Но люди не понимают, что безнаказанность – это плохой поступок, человек еще больше склоняется к преступлению.

Любое преступление должно быть наказано. Иначе наступает безнаказанность. Популярные люди с деньгами у нас очень часто просто откупаются. Разве это справедливо? Я считаю, нет.

– Если бы со мной такая ситуация случилась, я бы сама пошла в тюрьму, потому что сама не знала бы как себя наказать. Виновный должен быть наказан. Это преступление, которое невозможно искупить. Убийство даже по неосторожности – а тут человек был пьян и под наркотой.

Более того, я сталкивалась с Михаилом Ефремовым и знаю, что в алкогольном состоянии нрав у него очень тяжелый – он и столы переворачивал и бушевал и бунтовал, его в клубы не пускали по полгода и по году за его поведение.

– Что такое наказание в тюрьме? Это искупление своего греха. Он выйдет другим человеком.

Тем более, думаю, Михаил Ефремов там, в тюрьме неплохо пристроился. Наверняка – потому что человек обаятельный, привлекательный, если он, конечно, не нарушает дисциплину.

Пусть отсидит. Какая проблема-то? Тяжело? Да, – а что, всю жизнь легко должно быть?

– Здесь конкретное преступление. Когда начали придумывать, что на месте водителя сидел не он [Ефремов] – глупо. Просто в это не верится! Человек, который садится пьяным за руль, да еще и в наркотическом состоянии – это уже преступление. За это уже надо судить. Раньше у нас алкогольное опьянение было смягчающим обстоятельством, а сейчас это отягчающее обстоятельство. Выпил – не садись! Очень много людей у нас считают, что правила для того, чтобы их нарушать.

– В тюрьме он еще и здоровее будет, если он там не бухает, как он любил по жизни. Там же есть врачи. А так – сплошное расслабление, разврат, алкоголь, наркотики, ура-ура, поехали!

Да, наверное, мы потеряли какие-то работы актерские его, которые он мог бы сыграть в это время, где-то сняться. Мы потеряли человека на время.

Но ничего, он вернется, – заключила Колосова.