От сказки до психушки – одно предательство

Виктория находится в психбольнице вместе со своей грудной дочерью. Однажды она решила перестать принимать таблетки, которыми её пичкает персонал, и вскоре всё, как говорится, «заверте»: видения, вопросы, сомнения… В какой-то момент Виктория даже едва не сбегает – и тогда вдобавок ко всему узнаёт, что к ней никто не пускают. В том числе человека, который приходит почти каждый день, и которого она, кажется, хорошо знала…

Так происходит завязка романа «Моё безумие» Кальи Рид – истории о том, как жестокое предательство способно буквально разрушить человека. Причем разрушить как снаружи, лишив сказочной жизни и всех мечт; так и изнутри, уничтожив личность. И теперь Виктории предстоит сломать и выстроить себя снова, чтобы вспомнить всё и выяснить правду.

Любопытный сюжет и красивую идею, правда, размывает и расплёскивает слишком большое число сторонних деталей, отчего чтение оказывается не всегда цельным – потому что картинки иных описываемых сцен чересчур долго собираются воедино. Часто хочется уже пойти за сюжетной линией дальше, а не вязнуть то и дело по полторы-две страницы в слишком слащавых для психологического детектива подробностях.

Впрочем, пожалуй, даже этот нюанс не считается недостатком, ведь он может играть как в плюс, так и в минус исключительно в зависимости от целевой аудитории.