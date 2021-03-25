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Сегодня, в 14:02

Татьяна Лазарева о выборах: Самое интересное будет завтра

Известная телеведущая Татьяна Лазарева решила стать наблюдателем за выборами в Новосибирской области, где и родилась.

Фото: Global Look Press

- Официально я стала наблюдателем за выборами в городе Бердске, - рассказывает Sobesednik.ru Татьяна. – Почему? Захотелось привлечь внимание людей, потому что ходить на выборы – это очень важно.

- Я понимаю, что ты родом из Новосибирска. Только поэтому выбрала этот регион?

- Еще и потому, что тут идет мощная политическая борьба. Столько много не допущенных к выборам молодых кандидатов! Поэтому и решила посмотреть, что здесь происходит. Пока, второй день, наблюдаю спокойствие на всех участках. Самое интересное будет завтра, последний день голосования. Будет больше людей, бюллетеней. В эти два дня мало приходило голосующих. Пока низкая явка в Бердске.

- А, как ты наблюдаешь? Что входит в твои обязанности?

- Вообще, настоящий наблюдатель должен быть хорошо подготовлен. В 2011 году я была наблюдателем и проходила целый курс, как все должно быть на выборах. Сейчас я больше работаю лицом – езжу по 49 участкам, разговариваю с людьми, фотографируюсь, спрашиваю: «Все ли честно?»

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