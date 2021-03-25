Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:25

"Оккупационный режим фруктов против народа овощей": Глуховский поразил премию GQ своей речью

Во время вручения премии GQ Дмитрий Глуховский удивил зал речью о гражданском мужестве, Оруэлле и Чиполлино

Фото: Скриншот

Дмитрий Глуховский

Писатель Дмитрий Глуховский, получая свою награду «Автор года» на вручении премии GQ, произнес речь на совсем не свойственную глянцевому журналу тематику. Сперва он признался, что на самом деле этот приз он не заработал и с удовольствием отдал бы его авторам, куда более актуальным для современной России: Джорджу Оруэллу за роман «1984» и Джанни Родари за книги о Чиполлино и «Джельсомино в стране лжецов», а затем призвал коллег быть мужественными и жить, как мама учила их в детстве.

Рассуждая о «1984» Глуховский отметил, что это одна из самых покупаемых в России книг: «Подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым его избранным представителям… Или не избранным», — объяснил писатель.

Далее он перешел к обсуждению Чиполлино: «Это просто всё, что сейчас разворачивается, начиная с января у нас в стране. Один в один, очень смешно (...) Просто про нас: оккупационный режим фруктов против народа овощей». А затем переключился на «Джельсомино в стране лжецов», где, как сам Глуховский напомнил, события разворачиваются в стране, в которой «нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами»: «Сыр называется ластиком, чернила — это молоко. Ни в коем случае нельзя называть сыр сыром, а ластик ластиком потому, что за это сразу [сажают] в тюрьму».

Под конец своего короткого выступления Глуховский перешел от метафор к сегодняшнему дню и призвал присутствовавших на вручении премии сохранять свой моральный облик и поступать так, как их учила в детстве мама, даже если сейчас она же советует «не высовываться»: «Мы с вами вступаем в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества (...) Не врать, не бояться, не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться — это уже акт гражданского мужества».

Завершая выступления писатель сказал: «Свободу политзаключенным».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 3 дня назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 4 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 4 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Культура и ТВ 1 час назад

Татьяна Лазарева о выборах: Самое интересное будет завтра

Культура и ТВ 2 часа назад

Трейлер фильма "Искушение" после запрета набирает популярность в интернете. Видео

Культура и ТВ 3 часа назад

Минкульт запретил прокат фильма "Искушение" про монахиню, влюбившуюся в послушницу

Культура и ТВ 3 часа назад

"Никто не знает, с кем поет". Татьяна Буланова рассказала, как снимается новое шоу "Дуэты"

Культура и ТВ 3 часа назад

80-летний Юрий Норштейн раскритиковал мэрию Москвы и процитировал Геббельса на своём юбилейном вечере

Шоу-бизнес 18 часов назад

Егор Крид мучается от панических атак

Шоу-бизнес 21 час назад

"Буду Барби до 50 лет": Яна Рудковская морит себя голодом

Шоу-бизнес 21 час назад

"Фирсов и вранье - две части одного целого": дочь Легкоступовой рассказала о "примирении" с последним мужем мамы

Шоу-бизнес 21 час назад

Никаса Сафронова требуют уволить с работы

Шоу-бизнес 21 час назад

За гранью: Соседов возмущен дерзкой выходкой Бузовой

Шоу-бизнес 1 день назад

Айза Долматова: "Спасибо Африке за гайморит"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Правильные пацаны носят бейсболку набекрень!" Пьер Нарцисс и Волощук С.Д. подрались на съемках клипа.

Культура и ТВ 1 день назад

Константин Эрнст о крахе телевидения

Шоу-бизнес 1 день назад

"Филиппа осыпали драгоценными камнями": Киркоров получил шикарный подарок к грядущему юбилею

Культура и ТВ 1 день назад

Госпитализированного в Германии Звягинцева готовятся выводить из комы

Туризм 1 день назад

Интерактивная карта путешественника в ковидную эпоху

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не удержался": Басков прилюдно расцеловал ноги Судзиловской (фото)

Культура и ТВ 1 день назад

Андрей Малахов расстроился из-за увольнения дизайнера Бартенева из галереи "ЗДЕСЬ на Таганке"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика