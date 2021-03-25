"Оккупационный режим фруктов против народа овощей": Глуховский поразил премию GQ своей речью

Писатель Дмитрий Глуховский, получая свою награду «Автор года» на вручении премии GQ, произнес речь на совсем не свойственную глянцевому журналу тематику. Сперва он признался, что на самом деле этот приз он не заработал и с удовольствием отдал бы его авторам, куда более актуальным для современной России: Джорджу Оруэллу за роман «1984» и Джанни Родари за книги о Чиполлино и «Джельсомино в стране лжецов», а затем призвал коллег быть мужественными и жить, как мама учила их в детстве.

Рассуждая о «1984» Глуховский отметил, что это одна из самых покупаемых в России книг: «Подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым его избранным представителям… Или не избранным», — объяснил писатель.

Далее он перешел к обсуждению Чиполлино: «Это просто всё, что сейчас разворачивается, начиная с января у нас в стране. Один в один, очень смешно (...) Просто про нас: оккупационный режим фруктов против народа овощей». А затем переключился на «Джельсомино в стране лжецов», где, как сам Глуховский напомнил, события разворачиваются в стране, в которой «нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами»: «Сыр называется ластиком, чернила — это молоко. Ни в коем случае нельзя называть сыр сыром, а ластик ластиком потому, что за это сразу [сажают] в тюрьму».

Под конец своего короткого выступления Глуховский перешел от метафор к сегодняшнему дню и призвал присутствовавших на вручении премии сохранять свой моральный облик и поступать так, как их учила в детстве мама, даже если сейчас она же советует «не высовываться»: «Мы с вами вступаем в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества (...) Не врать, не бояться, не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться — это уже акт гражданского мужества».

Завершая выступления писатель сказал: «Свободу политзаключенным».