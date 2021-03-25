"Никто не знает, с кем поет". Татьяна Буланова рассказала, как снимается новое шоу "Дуэты"

Слепые «Дуэты» на канале «Россия 1»

- Прикол в том, что никто не знает, с кем он поет, - делится с Sobesednik.ru одна из участниц шоу Татьяна Буланова. ­­­- Стоит зеркальная стена, я с одной стороны в наушниках, другой артист – с другой стороны. Голос его искажен, и не узнаешь, кто поет. А мы поем дуэтом. Стена открывается только в конце песни.

- А для артиста участвовать в таком шоу, в чем удовольствие?

- Возможность петь под живой оркестр - всегда здорово. Знаете, в караоке ты поешь для себя, а тут тебя еще и по телевизору показывают. Есть возможность какие-то песни спеть новые. Я пою красивую песню, не буду пока говорить, какую. Там я пою и свои песни и чужие. Пока не могу рассказывать какие.

- Татьяна, а вообще, такие шоу нужны зрителям?

- Конечно, нужны. Потому что это музыка, это интересное прочтение. Почему популярны «Старые песни о главном», какие-то перепевки, потому что интересно всегда услышать песню в другом прочтении. А тут еще и дуэты разложили, еще и непонятно, с кем споешь, только в конце это узнаешь. Я не знаю, как это для зрителей, а артистам было очень интересно.

- За это платят?

- Нет, за это не платят.

- Тогда зачем?

- Я вам объясняю, - это интересно. Посмотрите программу.

А по ощущениям очень комфортно было. Во-первых, пела под живой оркестр, опять же, очень красивая песня. Ну, мне, по крайней мере, нравится. И вообще, сама вот эта история, что ты не понимаешь, с кем ты поешь, твой партнер за стеной находится, и в конце ты только узнаешь, когда поднимается стена. Мне очень понравилось.