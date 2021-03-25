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Минкульт запретил прокат фильма "Искушение" про монахиню, влюбившуюся в послушницу

Фильм Пола Верховена про монахиню, искушенную юной послушницей и обвиненную в одержимости, запретили к показу в России

Фото: Скриншот

Фильм режиссера Пола Верховена «Искушение», который ранее принимал участие в программе Каннского фестиваля, запрещен к показу в российских кинотеатрах. Прокатное удостоверение картине отказалось выдать Министерство культуры России. Приказ ведомства от 17 сентября опубликован на его сайте.

«Искушение» рассказывает о монахине, живущей в Италии во времена эпохи Возрождения. После того как женщина влюбляется в молодую послушницу у неё начинают появляться регулярные эротические видения с участием девушки.

О сексуальном влечении монахини в итоге становится известно другим представителям церкви, которые обвиняют её не только в грехе прелюбодеяния, но и в одержимости дьяволом.

В отечественных кинотеатрах фильм должен был выйти 7 октября, однако теперь этого не случится.

Это уже не первый случай, когда фильмы прокатчика Capella Film не одобряют к показу в РФ. Ранее Минкульт не дал прокатное удостоверение картине «Неудачный трах, или Безумное порно», однако после того как прокатчик отцензурировал её и сменил название на «Безумное кино для взрослых», и показ всё же одобрили. 

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