80-летний Юрий Норштейн раскритиковал мэрию Москвы и процитировал Геббельса на своём юбилейном вечере

- Есть у нас небольшая студия, которую мы снимаем в жилом доме, - рассказал, в частности, Юрий Норштейн. - В этом доме сделали ремонт теплосети. После ремонта батареи стали греть ровно наполовину, и у нас в морозы в павильоне температура опускалась до +12 градусов. Работать невозможно. Четвёртый год мы ведём переписку с префектурой и со всем начальством. И ничего. Есть там некто помощник нашего мэра, который недавно себе даже какой-то орденочек схлопотал. Я не случайно говорю в такой ёрнической манере, потому что я и ему писал письмо. Письмо не дошло, его спустили обратно тому, кому я до этого писал.

Юрий Норштейн с самого начала вечера сказал, что намерен «говорить открытым текстом». «Пока мы не научимся говорить открытым текстом по поводу происходящего, нас будут продолжать долбать и мы будем продолжать быть рабами. А как сказал Геббельс, рабское общество достойно только развлекательного искусства. Вот мы и удостоились».

Юрий Борисович также по ходу вечера рассказал о своих родителях и даже дедушке. О дворах в столичной Марьиной Роще. О коллегах по «Союзмультфильму». Покритиковал современное общество, сделав ещё несколько важных заявлений: «Пока существует обмен «я ему это, а он мне то», мы не общество. Общество это сопричастность».

Еще до начала выступления в фойе кинотеатра к Норштейну выстроилась огромная очередь за автографами. Мэтр не смог подписать всем книги и постеры. Но общение продолжилось и после официальной встречи.