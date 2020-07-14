Хайруллина и Виторган в спектакле о Чаплине и Михоэлсе

«Двое» - ещё один театральный проект с историческим уклоном, который сложно пропустить настоящему любителю искусства. На сей раз проект не репертуарного театра: Дмитрий Крымов собрал актерское созвездие для того, чтобы разыграть двухминутную встречу Чарли Чаплина с председателем Еврейского антифашистского комитета СССР Соломоном Михоэлсом в США в 1943 году. Фантазия на тему их встречи и вокруг.

Чаплина играет Роза Хайруллина, Соломона Михоэлса – Максим Виторган и Александр Феклистов, Сталина – Александр Кубанин. Ранее в постановке также были задействованы Максим Суханов и Евгений Стычкин. Сталин присутствует в спектакле, поскольку именно он отправил Михоэлса за деньгами состоятельных американских евреев, и Соломон вернулся с огромной по тем временам суммой 33 млн долларов. Крымов говорит, что это «история про вечное, про два скрывающихся одиночества».

28 и 29 сентября и с 1 по 4 октября. Москва, Музей Москвы