Госпитализированного в Германии Звягинцева готовятся выводить из комы

Кинорежиссер Андрей Звягинцев, в августе вывезенный на лечение в Германию в связи с 90-процентным поражением легких, был отключен от всех систем жизнеобеспечения, пишет The Bell со ссылкой на три своих источника, знакомых с ситуацией.

Сейчас Звягинцева готовятся выводить из комы. Ранее работу его сердца обеспечивал аппарат ЭКМО. Это тот же самый аппарат, на котором держалась певица МакSим во время тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что лечением кинорежиссера занимается АФК «Система», но в самой компании отказываются давать комментарии по этому поводу.

Предполагается, что реабилитацию Звягинцев так же будет проходить в Германии.