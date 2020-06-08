Никита Высоцкий: Мише Ефремову досталось слишком суровое наказание

"Столько лет не получал никто"

- Конечно, мне кажется, и до сих пор, что приговор излишне суровый, - рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru один из защитников Ефремова Никита Высоцкий. - Я сейчас не хочу разбираться в таких криминалистических вопросах. Существует наказание … Приговор должен учитывать и смягчающие вину, обстоятельства. Существуют же способы наказать человека не так сурово. Это чемпионский приговор! Столько лет не получал никто, хотя были гораздо более тяжелые последствия после аварий. При этом я знаю, что у него трое несовершеннолетних детей, есть награды, но ни одна судебная инстанция этого не учла. Я остаюсь при своем мнении: приговор слишком суровый, были все шансы, чтобы смягчить приговор. Не отменять наказание, а приговор смягчить.

- Никита Владимирович, а вы как-то навещали Михаила?

- Да. Мы по возможности это делаем. Но ведь, это не база отдыха, когда можешь, когда захочешь - существуют свои условия и ограничения. Его, по возможности, навещают и близкие, и я.

- Говорят, то письмо – это инициатива Александра Домогарова?

- Письмо было в суд. …. Саша подписал письмо. А инициатива принадлежит нескольким людям, оно не от одного какого-то человека, который так захотел. Много хороших людей, очень авторитетных, неглупых. Там еще было около 50 подписей. Можно было бы суду мнения этих людей учитывать!

- Это месть?

- Нет. Думаю, смысл наказания, когда человека лишают свободы - оградить его от общества, потому что он опасен. Я понимаю, что есть его вина. Он ее признал. Есть и ущерб, который он признал, и всем, кто его просил, он дал. Можно было бы это учесть.