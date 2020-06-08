Никита Высоцкий: Мише Ефремову досталось слишком суровое наказание
Мосгорсуд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову. Накануне письмо об этом подписали Александр Домогаров, Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Константин Хабенский, Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв и другие.
"Столько лет не получал никто"
- Конечно, мне кажется, и до сих пор, что приговор излишне суровый, - рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru один из защитников Ефремова Никита Высоцкий. - Я сейчас не хочу разбираться в таких криминалистических вопросах. Существует наказание … Приговор должен учитывать и смягчающие вину, обстоятельства. Существуют же способы наказать человека не так сурово. Это чемпионский приговор! Столько лет не получал никто, хотя были гораздо более тяжелые последствия после аварий. При этом я знаю, что у него трое несовершеннолетних детей, есть награды, но ни одна судебная инстанция этого не учла. Я остаюсь при своем мнении: приговор слишком суровый, были все шансы, чтобы смягчить приговор. Не отменять наказание, а приговор смягчить.
- Никита Владимирович, а вы как-то навещали Михаила?
- Да. Мы по возможности это делаем. Но ведь, это не база отдыха, когда можешь, когда захочешь - существуют свои условия и ограничения. Его, по возможности, навещают и близкие, и я.
- Говорят, то письмо – это инициатива Александра Домогарова?
- Письмо было в суд. …. Саша подписал письмо. А инициатива принадлежит нескольким людям, оно не от одного какого-то человека, который так захотел. Много хороших людей, очень авторитетных, неглупых. Там еще было около 50 подписей. Можно было бы суду мнения этих людей учитывать!
- Это месть?
- Нет. Думаю, смысл наказания, когда человека лишают свободы - оградить его от общества, потому что он опасен. Я понимаю, что есть его вина. Он ее признал. Есть и ущерб, который он признал, и всем, кто его просил, он дал. Можно было бы это учесть.