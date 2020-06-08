Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:53

Никита Высоцкий: Мише Ефремову досталось слишком суровое наказание

Мосгорсуд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову. Накануне письмо об этом подписали Александр Домогаров, Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Константин Хабенский, Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв и другие.

"Столько лет не получал никто"

- Конечно, мне кажется, и до сих пор, что приговор излишне суровый, - рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru один из защитников Ефремова Никита Высоцкий. - Я сейчас не хочу разбираться в таких криминалистических вопросах. Существует наказание … Приговор должен учитывать и смягчающие вину, обстоятельства. Существуют же способы наказать человека не так сурово. Это чемпионский приговор! Столько лет не получал никто, хотя были гораздо более тяжелые последствия после аварий. При этом я знаю, что у него трое несовершеннолетних детей, есть награды, но ни одна судебная инстанция этого не учла. Я остаюсь при своем мнении: приговор слишком суровый, были все шансы, чтобы смягчить приговор. Не отменять наказание, а приговор смягчить.

-  Никита Владимирович, а вы как-то навещали Михаила?

- Да. Мы по возможности это делаем. Но ведь, это не база отдыха, когда можешь, когда захочешь - существуют свои условия и ограничения. Его, по возможности, навещают и близкие, и я.

- Говорят, то письмо – это инициатива Александра Домогарова?

- Письмо было в суд. …. Саша подписал письмо. А инициатива принадлежит нескольким людям, оно не от одного какого-то человека, который так захотел. Много хороших людей, очень авторитетных, неглупых. Там еще было около 50 подписей. Можно было бы суду мнения этих людей учитывать!

- Это месть?

- Нет. Думаю, смысл наказания, когда человека лишают свободы - оградить его от общества, потому что он опасен. Я понимаю, что есть его вина. Он ее признал. Есть и ущерб, который он признал, и всем, кто его просил, он дал. Можно было бы это учесть.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 1 день назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 2 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 2 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 5 дней назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 5 дней назад

Кто убил отца Александра Меня?

Туризм 3 минуты назад

Интерактивная карта путешественника в ковидную эпоху

Шоу-бизнес 14 минут назад

"Не удержался": Басков прилюдно расцеловал ноги Судзиловской (фото)

Культура и ТВ 17 минут назад

Андрей Малахов расстроился из-за увольнения дизайнера Бартенева из галереи "ЗДЕСЬ на Таганке"

Шоу-бизнес 24 минуты назад

Будет с изюминкой: дочка Легкоступовой рассказала о памятнике для мамы

Шоу-бизнес 30 минут назад

Волочкова виновата: вскрылись жуткие подробности развода Гогена с пожилой женой

Шоу-бизнес 1 час назад

"Такого удара от старухи я не ожидал": Гоген Солнцев впервые прокомментировал развод с Терешкович

Культура и ТВ 1 час назад

Фильм "Адъютант его превосходительства" подозревали в обелении Белой армии

Шоу-бизнес 1 час назад

Дмитрия Шепелева застыдили за громкие слова о карьере ради детей

Шоу-бизнес 1 час назад

Алёна Свиридова: Переболела ковидом в Намибии

Шоу-бизнес 1 час назад

Наталья Бочкарева: Свои яйцеклетки замораживать не планирую

Культура и ТВ 1 час назад

Хайруллина и Виторган в спектакле о Чаплине и Михоэлсе

Шоу-бизнес 2 часа назад

Анастасия Макеева: Продолжаю лечение таблетками и капельницами

Спорт 3 часа назад

Олимпийские автомобили от Путина снова выставляют на продажу

Культура и ТВ 3 часа назад

Кто поставил синяк супруге Ивана Грозного: как снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

Шоу-бизнес 4 часа назад

Петросяна закидали поздравлениями с днем рождения в Инстаграм-аккаунте молодой жены

Культура и ТВ 6 часов назад

Что стало с Ромео из фильма "В бой идут одни старики"

Культура и ТВ 6 часов назад

"Бояться, наверное, поздно. Впереди Байконур" - Юлия Пересильд рассказала о настроении перед полётом

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика