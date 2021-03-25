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Кто поставил синяк супруге Ивана Грозного: как снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

Царь Иван IV отличался крутым нравом, за что и был прозван Грозным. Как же должен был разозлиться государь, оказавшись вместо царских палат в маленькой советской квартире! Кто же не помнит сюжет комедии «Иван Васильевич меняет профессию»?!

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Владимир Этуш сам решил позвонить в милицию

Известно, что на главную роль – царя Ивана Грозного и управдома Буншу был утвержден Юрий Никулин, именно на него и писали сценарий. Но в последний момент выяснилось, что артист не сможет сниматься из-за большой занятости в цирке. После долгих кинопроб режиссер Леонид Гайдай остановил свой выбор на Юрии Яковлеве.

- Я так был рад, что попал к Гайдаю! Мы до этого были знакомы, общались, а вот поработать вместе не удавалось, - вспоминал в разговоре с нами Юрий Васильевич. – Снимали спокойно, плавно, без всяких срывов и особых курьезов. Гайдай всегда знал заранее, что и как нужно снимать, приходил на съемочную площадку подготовленным, сосредоточенным. Часто бывало, что работаем сцену и вроде все уже доиграли до конца, а команды «Стоп!» от режиссера не слышно. Вот и играем дальше «от себя», импровизируем.

Исполнитель роли стоматолога Шпака Владимир Этуш считал эту картину одной из самых удачных в творчестве Леонида Гайдая и был рад, что многие его импровизации остались в фильме.

- Мы с другими актерами придумывали фразы и дополняли сценарий выдуманными тут же сценами, - рассказывал Владимир Абрамович. - Я тоже кое-что сочинил. Например: «Меня ж сегодня обокрали… Собака с милицией должна прийти…» Или знаменитые: «Три магнитофона, две куртки…» А еще помните, когда Шпака просят никому не рассказывать про царя, он улыбается и отвечает: «Что вы, что вы!», а сам тут же звонит в милицию? Моя находка. 

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Кремль из фильма убрали

Все интерьерные съемки проходили на киностудии «Мосфильм». Например, царские палаты, где псевдоцарь Иван Грозный обедает.

- Насколько я знаю, в роли царицы должна была сниматься одна актриса из театра имени Маяковского, - рассказывает «Собеседнику» актриса Нина Маслова. – Видимо, она не смогла, и позвали меня, только что окончившую ВГИК. Вокруг такие звезды! Многие потом были моими партнерами в разных фильмах. Сцены с моей Марфой Васильевной снимали в павильонах. Все яства, что на столах в кадре – настоящие. И красная икра, и черная, и огромные поросята. Поэтому нужно было снимать быстрее: еда ведь могла испортиться и потерять товарный вид. Все это потом съели члены съемочной группы. За две недели до съемок у меня дома собрались гости. Приключилась драка. Я попала под горячую руку и получила синяк под глазом. Потом синева вроде исчезла, а вот краснота в глазу осталась. Так вот во время съемок, чтобы не было ее видно, я опускала взгляд. И Марфа Васильевна у меня получилась такая кокетливая, загадочная.

А вот натурные съемки проходили около дома в Москве по адресу улица Новокузнецкая, 13 в первой секции – между первым и вторым подъездами. Этот 12-этажный дом в центре столицы был построен в 1971 году. В нем проживали и работники фабрики «Рот-Фронт», и работники районного Исполкома, и те, кто просто стоял в социальной очереди.

- Я тогда учился в школе и наблюдал эти съемки, - рассказывает нам житель этого дома Виктор Павлов. – Но могу сказать, что выглядело это скучно. Например, помните сцену, когда Бунша (Юрий Яковлев) увидел про себя надпись «дурак»? Она была сделана на трансформаторной будке, которая стоит у нас во дворе. Так вот делали несколько дублей. Надпись стирали, потом снова писали, потом снова стирали. Наблюдать это было нам неинтересно. Еще посередине двора, прямо на тротуаре поставили телефонную будку, в которой героиня Наталья Кустинская звонила подругам и хвасталась, что едет в Гагры. Эта бутафорская будка два дня стояла у нас, всем мешала, жители чертыхались на нее. Еще чем-то забелили стекла в квартирах, которые попадали в кадр, чтобы не блестели на солнце. Это тоже доставляло неудобства. Правда, платили какие-то деньги жителям за дискомфорт. Однажды я похулиганил: увидел Юрия Яковлева с мячом от регби в руках и предложил сыграть. Он кинул мне мяч, я в него, Яковлев увернулся, и я не попал. А магазин радиотоваров, который показан в фильме, действительно, был в нашем доме. И там продавали батарейки из-под полы, как показано в картине.

Когда снимали сцену, где герои фильма (Бунша, его жена и Шпак) ругаются на балконах дома, чуть не произошла трагедия.

- Я видела этот момент с улицы, Наталья Крачковская – Ульяна Бунша –перелезала на 4-м этаже с балкона на балкон. А камера, которая снимала, была установлена на крыше магазина напротив, - вспоминает бывшая жительница этого дома Наталья Павловна. – Там висела страховочная люлька, с помощью которой, я так поняла, она должна была перебраться. И вдруг эту люльку сорвало осветительным прибором! Но Крачковская, кажется, этого не заметила и сама перебралась на балкон! Помню, как Яковлев закричал: «ОЙ!» Но съемки продолжались.

- В тот период я заболела воспалением легких и резко похудела на двадцать килограмм, - рассказывала нам сама Наталья Леонидовна. – Гайдай приказал мне срочно потолстеть, чтобы набрать форму, в которой я уже отснялась в некоторых сценах. Пришлось очень много есть, причем далеко не диетические продукты. Гайдай меня часто просил: «Поищи, поищи! А что ты еще можешь? А если вот так?» И мы искали, импровизировали. Многие фразы в фильме я придумала именно в подобных поисках. Помните, в конце фильма я говорю: «Выучили вас на свою голову – облысели все!» Это я придумала.

По настоянию цензоров режиссеру пришлось кое-что из картины вырезать. Например, в сцене ареста Ивана Васильевича милиционер спрашивает: «Фамилия, имя, отчество?» Герой Юрия Яковлева отвечает: «Иван Васильевич… Рюриковичи мы!» - «Адрес ваш?» По пьесе Михаила Булгакова (а именно по ней и был написан сценарий) звучит так: «Москва, Кремль…» Но цензоры приказали слово «Кремль» убрать. 


Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
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