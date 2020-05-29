Константин Эрнст о крахе телевидения

Телеаудитория уходит в интернет. Он удобнее и мобильнее. Прогнозы самых радикальных скептиков аналогичны прогнозу героя фильма «Москва слезам не верит» 40-летней давности: «Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение». Только теперь устаревающее телевидение в первом списке, а наступает на всё прочее интернет. Генеральный директор «Первого канала» рассказал о том, как телевидение будет защищать свое влияние.

«Нет никакой оппозиции между каналами и интернет-платформами, - считает Эрнст. - Более того, есть активное взаимодействие. Те, кто рассказывает, что через два-три года телевидения не будет, - люди, которые не видят будущего. Эфирное телевидение будет долго. По мере старения разные люди будут к нему все больше и больше присоединяться. А для молодых и молодых духом телевизионные каналы плавно, в течение двух-трех лет перейдут в цифровую среду, и вы будете получать большое количество зачастую менее толерантных продуктов в ежедневном режиме.

Я не имею в виду потоковое телевидение. Речь о программах, которые будут обновляться каждый день: и новостные, и ток-шоу, и другие. То есть большие каналы будут существовать в двух версиях. Классическая версия, где существует сетка. И цифровая версия, в которой вы сами будете выбирать, что и кого смотреть. Интернет не убил телевидение, он его трансформировал. Интернет повредил только телевизионной сетке. Раньше люди, которые хотели посмотреть сериал, должны были оказаться перед телевизором в конкретное время. Все каналы свои сетки скрывали до последнего. А сейчас мы перестали секретить свою сетку и за две-три недели сообщаем, какой у нас выходит сериал. Раньше этого нельзя было делать, теперь это не играет никакой важной роли.

Тех, кто хочет смотреть то, что предлагается в более-менее удобное время, по-прежнему много. И они будут так смотреть и дальше. А люди активные, много работающие выберут время поздно вечером или в выходные. Но базово телевидение никуда не исчезнет, а просто поменяет часть своего транспорта. Поэтому мы полагаем, что бояться нам особо нечего. Нам надо конкурировать и работать над качеством контента, здесь нам точно есть куда подтянуться. Думаю, в ближайшие два-три года за счет ныряния в цифровое море мы предложим большое количество новых разных проектов. Но и любимые эфирные проекты останутся на ТВ».