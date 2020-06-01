Фильм "Адъютант его превосходительства" подозревали в обелении Белой армии
А сыгравшему главную роль Юрию Соломину нашли любимую в хоре Пятницкого
Капитан Павел Кольцов – образцовый белогвардейский офицер. Он храбр, умён, воспитан. Его превосходительству генералу Ковалевскому не может даже в страшном сне привидеться, что его адъютант работает на красных… Фильм «Адъютант его превосходительства» мы пересматриваем уже более 50 лет.
В 1967 году органы госбезопасности Советского Союза отмечали своё 50-летие. Празднование этой круглой даты сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. Тогда и решено было экранизировать эту историю.
Однако после съёмок возник казус. Кинокартину несколько месяцев не выпускали на экран. Специальная комиссия по цензуре постановила, что «Адъютант…» не соответствует советской морали. «Белогвардейская шайка за границей будет в восторге, что в таком положительном виде мы показываем идеологических врагов» - так звучали аргументы чиновников. Режиссёр Евгений Ташков был подавлен. Тогда он отправился в КГБ. Рассказал там ситуацию. Оттуда на киностудию пришли люди, просмотрели фильм – все пять серий подряд. И постановили: «Никакого политического криминала там нет!» Картину выпустили в прокат, а в памяти создателей остались совсем другие сложности.
Юрий Соломин стал Кольцовым с седьмой попытки
- У меня после «Адъютанта…» осталась неприятная оскомина, - признавался режиссёр фильма Евгений Ташков. – Связано это в основном с путаницей вокруг авторства сценария. Принёс мне его один человек, потом оказалось, что в каком-то журнале был опубликован похожий рассказ. Когда вышел фильм, возник человек, который тоже претендовал на авторство этой истории и даже в суд подавал. Кто прав, кто виноват?! Для меня главное, что работа состоялась и стала горячо любима зрителем.
Официально в основу сценария легло произведение Игоря Болгарина, которое основывалось на воспоминаниях реального адъютанта - Павла Макарова, который в период гражданской войны был личным помощником генерала Май-Маевского. Хотя сам Болгарин не согласен с последним утверждением.
- Образы наших героев собирательные, у них нет прототипов, - признается в своих мемуарах Игорь Яковлевич. - Вместе с тем, могу сказать, что какие-то черты Кольцова позаимствовали у известного разведчика Фомина… А Павел Васильевич Макаров действительно служил в Белой армии, и тоже, это правда, был сперва денщиком, а затем, когда прошёл проверку на преданность, стал адъютантом самого Главнокомандующего Добровольческой армией Владимира Май-Маевского.
Надо сказать, что даже позже, в мемуарах, белогвардейцы вспоминают Май-Маевского без особого пиетета, всегда упоминают о его неумеренной тяге к алкоголю. Макаров, как и положено, верой и правдой служил своему командующему, выполняя как должностные, так и личные потребности генерала. Тайно доставать спиртное, полагаю, входило в его негласные обязанности. Не оттуда ли дошёл в Крым слух о том, что адъютант тоже часто выпивал со своим патроном? Известно лишь, что эта страсть к спиртному не покидала Макарова всю последующую жизнь… Ну, не был Макаров советским разведчиком. И это уже почти всем известно.
- Поначалу Ташков пригласил меня сыграть белогвардейского капитана Осипова, - рассказывает нам исполнитель главной роли Юрий Соломин. – Хотя на Кольцова пробовался Михаил Ножкин. Но неожиданно режиссёр отдал эту роль мне. В театре меня считали актёром характерным, а тут вдруг предложили роль совершенно противоположную, героическую - волевого, сосредоточенного человека, умеющего все взвесить, точно и быстро оценить создавшуюся ситуацию.
Все были против: и съёмочная группа, и худсовет «Мосфильма». Меня утверждали шесть раз! А уже пора было ехать на съёмки под Новороссийск. Евгений Ташков тайно от начальства повёз меня и начал снимать. Позже он все же героически отстоял мою кандидатуру, за что я ему очень благодарен. И видите, как случилось: капитан Кольцов сделал меня известным актёром.
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Игорь Старыгин расплакался раньше времени
Картина пользовалась таким успехом, что даже актеры второго и третьего планов прославились на всю страну.
- И это удивительно, - вспоминал Игорь Старыгин (адъютант Микки). – На премьере операторы сказали мне: «Игорь, плёнка с фильмом длиною в пять тысяч метров, а твоя роль всего-то метров сорок с лишним. Но как же тебя полюбил зритель!» Хотя я был молод ещё, ничего толком не умел.
Помните эпизод, когда Микки случайно подслушивает разговор через стену, а потом его застаёт за этим занятием капитан Кольцов?! Когда он меня отчитывал, мне нужно было крикнуть: «Я честен!» - и заплакать. Я очень переживал, удастся ли мне это сделать! На репетициях ничего не получалось. А когда снимали сцену, я от волнения вдруг заплакал даже раньше, чем нужно, и еле выговорил сквозь слезы: «Я честен!» Так этот эпизод и вошёл в фильм.
Благодаря случаю получил одну из своих звёздных ролей и Виктор Павлов. Изначально он был утверждён на красноармейца Сиротина. Но однажды на съёмках сцены, где бандит Мирон Осадчий объясняется Ксении (Людмила Чурсина) в любви, актёра, который должен был играть Осадчего, не оказалось. И режиссёр попросил Павлова подыграть. Он сделал это с таким надрывом, что даже у членов съёмочной группы на глазах выступили слезы.
После этого роль Мирона Осадчего безоговорочно отошла Виктору Павлову. Актёр настолько вжился в образ, что потом многие зрители в самом деле думали, будто он отсидел несколько лет в тюрьме.
- У меня с этим фильмом связана самая большая творческая обида, - рассказывал актёр. – Группа создателей картины была выдвинута на Государственную премию. В том числе и я. Заполнил все документы, купил новый костюм. И вот собираемся мы, все нарядные, поехать за наградой. Ташков всех поздравляет. А меня просит всё понять и не расстраиваться.
Оказывается, в последний момент мне в премии отказали. На заключительном заседании поднялся какой-то деятель и говорит: «Товарищи, давайте соблюдать равновесие. Из лагеря врага мы уже дали премию Стржельчику (генерал Ковалевский). Если и Павлову дадим, то это будет идеологический перебор».
- Был такой случай: после премьеры фильма Витя стоит в очереди в магазине, - делится с нами вдова актёра Татьяна Говорова. – Очередь небольшая, человека четыре, а девушка со стороны лезет. Он ей культурно объясняет, мол, зачем впереди бабушек лезть. Она повернулась к нему и говорит: «Вы как в кино – гад, так и в жизни – сволочь!»
На роль мальчика Юру нашли школьника Александра Милокостого. После окончания школы он поступил в театральное училище имени Щукина. За время учёбы успел сняться ещё в нескольких фильмах («Всадник без головы», «Гранитные острова»). Потом поступил работать в театр.
Но в 1989-м году ушёл со сцены в бизнес. Поговаривали, что дела у него шли неважно, и неудачи бывшая знаменитость порой заливала водкой. Последний раз его имя всплывало в прессе по далеко не киношному поводу. Газеты писали, что жена Александра, врач-гинеколог, якобы наняла двух убийц, которые за пять тысяч долларов должны были избавить её от надоевшего супруга. Правда, вскоре Наталья Милокостая была выпущена из тюрьмы за отсутствием состава преступления.
Любимую женщину Кольцова Татьяну Щукину сыграла молодая актриса танцевальной группы хора имени Пятницкого Татьяна Иваницкая. Предложение прийти на кинопробы стало для неё полной неожиданностью. Тем более что на роль претендовали ещё шесть советских актрис. Но режиссёр настоял на кандидатуре Татьяны. После она в кино снялась только раз – «Танцы на крыше». Работала в балете и в благотворительном фонде Ирины Архиповой.
Обязанности адъютантов
Адъютанты батальонного и полкового звена заведовали делопроизводством в штабе или управлении. Адъютанты, состоящие лично при генерале, командующем какой-нибудь частью войск или заведующем какой-либо частью военного управления Русской армии, должны были всюду следовать за своим генералом и выполнять его поручения, а также заниматься ведением корреспонденции, приёмом и передачей указаний и распоряжений, развозить письменные и словесные приказы (приказания) военачальника, в походе и бою находиться при военачальнике безотлучно. Когда их назначали на такую должность, то проверяли особенно. Адъютантские должности были упразднены в 1918 году.
«Адъютант его превосходительства», военно-приключенческий фильм, 5 серий, «Мосфильм», 1969 г.
Авторы сценария: Игорь Болгарин, Георгий Северский
Режиссёр: Евгений Ташков
В ролях: Юрий Соломин, Владислав Стржельчик, Александр Милокостый, Татьяна Иваницкая, Виктор Павлов, Игорь Старыгин и другие.
Прокат: 17,1 млн. зрителей (1971 год)
Награды: Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Первая премия на Всесоюзном фестивале телефильмов в Минске (1971)
Фильм снимался в Киеве, в Ялте, под Новороссийском. Павильонные съемки проходили на киностудии «Мосфильм».
Цитаты
- А нервишки у вас неважнецкие, Лев Борисович. Лечиться бы надо.
- Батька хочет не спать сладко, а встать живым утром.
- Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют!
- Павел Андреевич… Вы шпион?
- Вся твоя беда в том, что ты много знаешь!