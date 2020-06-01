Фильм "Адъютант его превосходительства" подозревали в обелении Белой армии

Игорь Старыгин расплакался раньше времени

Картина пользовалась таким успехом, что даже актеры второго и третьего планов прославились на всю страну.

- И это удивительно, - вспоминал Игорь Старыгин (адъютант Микки). – На премьере операторы сказали мне: «Игорь, плёнка с фильмом длиною в пять тысяч метров, а твоя роль всего-то метров сорок с лишним. Но как же тебя полюбил зритель!» Хотя я был молод ещё, ничего толком не умел.

Помните эпизод, когда Микки случайно подслушивает разговор через стену, а потом его застаёт за этим занятием капитан Кольцов?! Когда он меня отчитывал, мне нужно было крикнуть: «Я честен!» - и заплакать. Я очень переживал, удастся ли мне это сделать! На репетициях ничего не получалось. А когда снимали сцену, я от волнения вдруг заплакал даже раньше, чем нужно, и еле выговорил сквозь слезы: «Я честен!» Так этот эпизод и вошёл в фильм.

Благодаря случаю получил одну из своих звёздных ролей и Виктор Павлов. Изначально он был утверждён на красноармейца Сиротина. Но однажды на съёмках сцены, где бандит Мирон Осадчий объясняется Ксении (Людмила Чурсина) в любви, актёра, который должен был играть Осадчего, не оказалось. И режиссёр попросил Павлова подыграть. Он сделал это с таким надрывом, что даже у членов съёмочной группы на глазах выступили слезы.

После этого роль Мирона Осадчего безоговорочно отошла Виктору Павлову. Актёр настолько вжился в образ, что потом многие зрители в самом деле думали, будто он отсидел несколько лет в тюрьме.

- У меня с этим фильмом связана самая большая творческая обида, - рассказывал актёр. – Группа создателей картины была выдвинута на Государственную премию. В том числе и я. Заполнил все документы, купил новый костюм. И вот собираемся мы, все нарядные, поехать за наградой. Ташков всех поздравляет. А меня просит всё понять и не расстраиваться.

Оказывается, в последний момент мне в премии отказали. На заключительном заседании поднялся какой-то деятель и говорит: «Товарищи, давайте соблюдать равновесие. Из лагеря врага мы уже дали премию Стржельчику (генерал Ковалевский). Если и Павлову дадим, то это будет идеологический перебор».

- Был такой случай: после премьеры фильма Витя стоит в очереди в магазине, - делится с нами вдова актёра Татьяна Говорова. – Очередь небольшая, человека четыре, а девушка со стороны лезет. Он ей культурно объясняет, мол, зачем впереди бабушек лезть. Она повернулась к нему и говорит: «Вы как в кино – гад, так и в жизни – сволочь!»

На роль мальчика Юру нашли школьника Александра Милокостого. После окончания школы он поступил в театральное училище имени Щукина. За время учёбы успел сняться ещё в нескольких фильмах («Всадник без головы», «Гранитные острова»). Потом поступил работать в театр.

Но в 1989-м году ушёл со сцены в бизнес. Поговаривали, что дела у него шли неважно, и неудачи бывшая знаменитость порой заливала водкой. Последний раз его имя всплывало в прессе по далеко не киношному поводу. Газеты писали, что жена Александра, врач-гинеколог, якобы наняла двух убийц, которые за пять тысяч долларов должны были избавить её от надоевшего супруга. Правда, вскоре Наталья Милокостая была выпущена из тюрьмы за отсутствием состава преступления.

Любимую женщину Кольцова Татьяну Щукину сыграла молодая актриса танцевальной группы хора имени Пятницкого Татьяна Иваницкая. Предложение прийти на кинопробы стало для неё полной неожиданностью. Тем более что на роль претендовали ещё шесть советских актрис. Но режиссёр настоял на кандидатуре Татьяны. После она в кино снялась только раз – «Танцы на крыше». Работала в балете и в благотворительном фонде Ирины Архиповой.