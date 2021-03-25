Что стало с Ромео из фильма "В бой идут одни старики"
Узбекский актер Рустам Сагдуллаев стал известным после роли лейтенанта по прозвищу Ромео в фильме «В бой идут одни «старики». Несмотря на свою популярность, после распада СССР он не переехал в Россию, а остался жить в родном Узбекистане.
В момент гибели Ромео жена заплакала
– Вспоминая 1991-й год, могу сказать: все случилось для нас так неожиданно, мы и не думали, что Советский Союз распадется, – вспоминает Рустам Абдуллаевич. – Все наши взоры были устремлены тогда на Москву: что там делается. Наш тогдашний президент Ислам Каримов ратовал за сохранение СССР. Да и мы тоже. Я целый год после тех событий не мог прийти в себя, мне казалось, что случилась какая-та игра. Собрались в Беловежской Пуще трое пьяных мужиков и все решили за жителей огромной страны. И все начало рушиться. В Узбекистане раньше снималось до 14 фильмов в год, и вдруг... ничего. Разрушились идеалы, возникли всплески национализма. Нет, к русским отношение не поменялось, но вот к другим национальностям... Впрочем, если раньше в нашей республике жили более 2 миллионов русских, то теперь около 800 тысяч.
– Некоторые ваши коллеги из разных республик переехали жить в Россию. У вас такого желания не возникало?
– Нет! И я этого не понимаю. Родился и вырос я в Узбекистане, здесь все мои родные живут. Куда же я от них?! Жить надо у себя на родине, а вот работать, творить можно в других республиках, как это было в Советском Союзе. Тем более когда уже возраст берет свое, смотришь туда, где ты родился.
– Рустам Абдуллаевич, вам не обидно, что чаще вас вспоминают по одной роли – Ромео из фильма «В бой идут одни «старики»?
– Нет. Это же потрясающая картина! Я очень счастлив, что снялся там, что познакомился с таким ярким человеком, как Леонид Быков. Талантливым режиссером, актером. Некоторые жалуются: мол, эта роль меня сгубила. Разве так можно говорить?! Наоборот, повезло, что такая работа была в твоей жизни. Если случилась хотя бы одна знаковая роль в кино – это уже здорово! Ты должен хвалиться и радоваться. С другой стороны, настоящие актеры – в театре. А мы – любители – поехали, снялись и ждем следующей роли. О съемках «Стариков» написано много. Самый, пожалуй, известный факт: Леонид Быков когда-то сам хотел стать летчиком, поступал в летное училище, но из-за невысокого роста его забраковали. Своим фильмом он отчасти исполнил мечту о небе. Самым сложным оказалось пробить картину. В Госкино не принимали сценарий – говорили, такого быть не могло, чтобы на войне пели и влюблялись. И это притом что все герои фильма имели реальных прототипов и поющая эскадрилья действительно существовала. Быкову пришлось доказывать, убеждать. Для зрителей, конечно, остаюсь Ромео. Что же, я не против, на одном фестивале даже выдали диплом – «Ромео Сагдуллаеву». Не так давно включили телевизор, а там – «В бой идут одни «старики». Казалось бы, наизусть знаю, но все равно не мог оторваться от экрана. В момент гибели Ромео вижу: моя жена Марина плачет. Обнял ее: «Что ты, я ведь живой». Улыбнулась сквозь слезы: «В таких фильмах больше не снимайся». Я вздохнул: «Таких фильмов больше и не будет. Потому что Быкова нет».
– У вашего героя в фильме тоже фамилия – Сагдуллаев. Вас не обижает, что воспринимают по актерскому амплуа как человека из азиатской страны?
– А куда от этого денешься?! Шекспира играть надо в театре, и узбеки делали это гениально, на сцене национальность не имеет значения. А в кино ты нужен из-за своей внешности. Разве я смогу сыграть европейца?! Не получится.
Ностальгия по Советскому Союзу
– Часто бывает, когда в Москве едешь на такси, встречаешь водителя - узбека, и он жалуется, что заработать у себя на родине не может...
– Так это везде так. Экономика во всех наших республиках упала, стало выгодно все привозить из Китая. А молодежь ринулась зарабатывать в Россию, в Корею, в Казахстан.
– Вы же снимались в фильме «Жаркое лето в Кабуле». Сейчас, когда снова говорят про Афганистан, что вы об этом думаете?
– Я там никогда не был, фильм снимали в Туркмении. Если говорить об Афганистане... Там же война идет уже лет двести. В свое время и царская Россия там имела интересы, и Великобритания. В последние годы люди в Афганистане спят на автоматах. Поэтому я не удивляюсь тому, что там снова военное положение.
– Есть у вас ностальгия по Советскому Союзу?
– Конечно! Сейчас ведь одна политика, а раньше было общение. Да, существовала цензура, но, может, она была правильной?! Сейчас, когда никакой цензуры нет, порой такое безобразие выходит на киноэкраны! Я рад, что сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Этот человек ни с кем не вступает в конфронтацию, со всеми дружит. А сколько он работает! Мне кажется, наш президент спит по три часа в сутки.
– Вы лично с ним знакомы?
– Ну, пару раз здоровались. Знаете, я не вхож в политику. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Я снимаюсь, снимаю фильмы – это мое. Вообще хотелось бы, чтобы больше снимали наши узбекские кинокартины. Исторические фильмы. Я рад, что недавно у ВГИКа открылся филиал в Узбекистане, и наша молодежь там учится. С другой стороны, над многим надо еще работать. В Ташкенте, где живут пять миллионов людей, действуют только два кинотеатра. Разве так можно?!
– Почему именно исторические фильмы?
– Потому что только через них можно передать нутро нашего народа. Показать те взаимоотношения, которые раньше были. Они ведь совершенно были другие! Молодым нужно многому учиться у тех поколений. Наша история, с нашими выдающимися учеными, поэтами, писателями – это была такая культура, которой Запад завидовал! Столькому можно поучиться у наших восточных мудрецов! Поэтому считаю, что нужно снимать больше исторических фильмов. Но без государственной поддержки это сделать невозможно, такое кино очень дорогое...
Опыт приходит со временем. Раньше, когда играл сверстников, ничего не изображал. Мне часто говорили режиссеры: «Ты есть ты, не надо ничего придумывать». Поэтому, может, и имя у меня часто было в кинолентах, как и в жизни – Рустам. И я играл рубаху-парня, доброго, бесшабашного, но верного друга. Можно сказать, что всех моих героев объединяет любовь к ближнему, к окружающим. Это самая большая, великая сила. Но времена проходят, и образы меняются, актер переходит в новую, более зрелую стадию жизни. Сейчас часто выхожу на площадку, играю взрослых, солидных людей и задумываюсь: неужели все, что было раньше, прошло? Неужели меня больше ничего не связывает с персонажами, которых играл 30, 40 лет назад? Конечно, порой трудно все это осознавать.
Досье
Рустам Сагдуллаев родился 25 июля 1950 года в Ташкенте. Первую роль в кино (Алимджан в фильме «Канатоходцы») сыграл в 13 лет. В 1975 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского и стал актером киностудии «Узбекфильм». Как режиссер Сагдуллаев дебютировал с фильмом «Останься» в 1984 году. В 2001 году снял 10-серийный телесериал «Слепые», в котором выступил и режиссером, и продюсером, и соавтором сценария, и исполнителем главной роли. Снялся в более чем 40 фильмах, среди которых «В бой идут одни «старики», «Жаркое лето в Кабуле», «Спецназ», «Григорий Р» и другие. Женат. Есть дочь Навруза и сын Равшан.