Что стало с Ромео из фильма "В бой идут одни старики"

В момент гибели Ромео жена заплакала

– Вспоминая 1991-й год, могу сказать: все случилось для нас так неожиданно, мы и не думали, что Советский Союз распадется, – вспоминает Рустам Абдуллаевич. – Все наши взоры были устремлены тогда на Москву: что там делается. Наш тогдашний президент Ислам Каримов ратовал за сохранение СССР. Да и мы тоже. Я целый год после тех событий не мог прийти в себя, мне казалось, что случилась какая-та игра. Собрались в Беловежской Пуще трое пьяных мужиков и все решили за жителей огромной страны. И все начало рушиться. В Узбекистане раньше снималось до 14 фильмов в год, и вдруг... ничего. Разрушились идеалы, возникли всплески национализма. Нет, к русским отношение не поменялось, но вот к другим национальностям... Впрочем, если раньше в нашей республике жили более 2 миллионов русских, то теперь около 800 тысяч.

– Некоторые ваши коллеги из разных республик переехали жить в Россию. У вас такого желания не возникало?

– Нет! И я этого не понимаю. Родился и вырос я в Узбекистане, здесь все мои родные живут. Куда же я от них?! Жить надо у себя на родине, а вот работать, творить можно в других республиках, как это было в Советском Союзе. Тем более когда уже возраст берет свое, смотришь туда, где ты родился.

– Рустам Абдуллаевич, вам не обидно, что чаще вас вспоминают по одной роли – Ромео из фильма «В бой идут одни «старики»?

– Нет. Это же потрясающая картина! Я очень счастлив, что снялся там, что познакомился с таким ярким человеком, как Леонид Быков. Талантливым режиссером, актером. Некоторые жалуются: мол, эта роль меня сгубила. Разве так можно говорить?! Наоборот, повезло, что такая работа была в твоей жизни. Если случилась хотя бы одна знаковая роль в кино – это уже здорово! Ты должен хвалиться и радоваться. С другой стороны, настоящие актеры – в театре. А мы – любители – поехали, снялись и ждем следующей роли. О съемках «Стариков» написано много. Самый, пожалуй, известный факт: Леонид Быков когда-то сам хотел стать летчиком, поступал в летное училище, но из-за невысокого роста его забраковали. Своим фильмом он отчасти исполнил мечту о небе. Самым сложным оказалось пробить картину. В Госкино не принимали сценарий – говорили, такого быть не могло, чтобы на войне пели и влюблялись. И это притом что все герои фильма имели реальных прототипов и поющая эскадрилья действительно существовала. Быкову пришлось доказывать, убеждать. Для зрителей, конечно, остаюсь Ромео. Что же, я не против, на одном фестивале даже выдали диплом – «Ромео Сагдуллаеву». Не так давно включили телевизор, а там – «В бой идут одни «старики». Казалось бы, наизусть знаю, но все равно не мог оторваться от экрана. В момент гибели Ромео вижу: моя жена Марина плачет. Обнял ее: «Что ты, я ведь живой». Улыбнулась сквозь слезы: «В таких фильмах больше не снимайся». Я вздохнул: «Таких фильмов больше и не будет. Потому что Быкова нет».

– У вашего героя в фильме тоже фамилия – Сагдуллаев. Вас не обижает, что воспринимают по актерскому амплуа как человека из азиатской страны?

– А куда от этого денешься?! Шекспира играть надо в театре, и узбеки делали это гениально, на сцене национальность не имеет значения. А в кино ты нужен из-за своей внешности. Разве я смогу сыграть европейца?! Не получится.