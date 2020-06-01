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"Бояться, наверное, поздно. Впереди Байконур" - Юлия Пересильд рассказала о настроении перед полётом

Старт космического корабля с актрисой и режиссёром Климом Шипенко в космос для съемок фильма намечен на 5 октября

Фото: Роскосмос

"Наверное, бояться это нормально, - сказала актриса Юлия Пересильд, находящаяся вместе с экипажем в Центре подготовки космонавтов, отвечая на вопрос в онлайн-режиме. - Но волков бояться – в лес не ходить. Бояться, наверное, поздно. Впереди Байконур. И самое главное – хочется получить от этого удовольствие. Удовольствие от съемок в том числе. Экзамены, тренировки – суровый график. Это будет чрезвычайно тяжело. Когда перешагивали через порог Центра подготовки космонавтов, уже все было ясно. Здоровье, которое, как оказалось, неплохое, хочу чтоб не подвело. Чтобы люди не обсуждали негативно то, чего еще нет. Полюбите нас. А вдруг мы неплохие ребята? Нас все пугали. Шутили: «Вы пакетиков с собой много взяли в самолет?» (полеты, имитирующие невесомость - "Собеседник"). Но на самом деле так здорово было! Жалеем только о том, что получилось побывать в невесомости только один раз".

Отдельная история получилась у Юлии Пересильд с подбором косметики. "Есть укладка «Комфорт», которая выдается каждому космонавту. Привычную сумочку взять не получится. В какой-то момент я пришла в магазин, стала выбирать. Мне стекло нельзя, то нельзя, сё нельзя. Не могу объяснить, что мне надо. Потом уже не выдержала: «Послушайте, я собираю косметичку в космос». После чего от меня консультанты отошли (смеется). Нет, мы все собрали. Это не будет на том же уровне, как на Земле, но что-то нам собрать удалось".

По словам актрисы, самым сложным было "войти в абсолютно военный, суровый режим. Хотелось шутить. А нам говорили не шутить. Но мы все равно шутили".

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