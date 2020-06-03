Андрей Малахов расстроился из-за увольнения дизайнера Бартенева из галереи "ЗДЕСЬ на Таганке"

Один из ключевых персонажей российского современного искусства, художник и дизайнер Андрей Бартенев сообщил в соцсетях, что покидает должность куратора в московской галерее «ЗДЕСЬ на Таганке».

«За 6 лет моей работы с командой мы сделали эту галерею одной из самых посещаемых в Объединении “Выставочные залы Москвы”, а наш волшебный книжный магазин стал буквально «бестселлером»! Мы превратили этот проект в заметное явление на художественной карте Москвы и создали сообщество из 300 (!) молодых художников, многие из которых становятся и уже стали настоящими звездами»

, – пишет Бартенев в Instagram.

Известный ценитель современного искусства, телеведущий Андрей Малахов так прокомментировал пост художника: «Я не хочу в это верить».

Причины, по которым звезду российского контемпорари-арта больше нельзя будет наблюдать в одной из самых популярных галерей Москвы, не раскрывают ни сам художник, ни объединение «Выставочные залы Москвы».

«Уходят лучшие! и хотелось бы получить комментарий ОВЗ [объединение “Выставочные залы Москвы”], как так вышло, что самая посещаемая в городе галерея ЗДЕСЬ на Таганке потеряла своего руководителя?» – задают вопрос в своем телеграм-канале кураторы Андрей Паршиков и Анна Браклова.