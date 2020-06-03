Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:58

Андрей Малахов расстроился из-за увольнения дизайнера Бартенева из галереи "ЗДЕСЬ на Таганке"

Одиозный художник проработал куратором в московской галерее 6 лет

Фото: Global Look Press

Один из ключевых персонажей российского современного искусства, художник и дизайнер Андрей Бартенев сообщил в соцсетях, что покидает должность куратора в московской галерее «ЗДЕСЬ на Таганке».

«За 6 лет моей работы с командой мы сделали эту галерею одной из самых посещаемых в Объединении “Выставочные залы Москвы”, а наш волшебный книжный магазин стал буквально «бестселлером»! Мы превратили этот проект в заметное явление на художественной карте Москвы и создали сообщество из 300 (!) молодых художников, многие из которых становятся и уже стали настоящими звездами»

, – пишет Бартенев в Instagram.

Известный ценитель современного искусства, телеведущий Андрей Малахов так прокомментировал пост художника: «Я не хочу в это верить».

Причины, по которым звезду российского контемпорари-арта больше нельзя будет наблюдать в одной из самых популярных галерей Москвы, не раскрывают ни сам художник, ни объединение «Выставочные залы Москвы».

«Уходят лучшие! и хотелось бы получить комментарий ОВЗ [объединение “Выставочные залы Москвы”], как так вышло, что самая посещаемая в городе галерея ЗДЕСЬ на Таганке потеряла своего руководителя?» – задают вопрос в своем телеграм-канале кураторы Андрей Паршиков и Анна Браклова.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 1 день назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 2 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 2 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 5 дней назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 5 дней назад

Кто убил отца Александра Меня?

Туризм 5 минут назад

Интерактивная карта путешественника в ковидную эпоху

Шоу-бизнес 16 минут назад

"Не удержался": Басков прилюдно расцеловал ноги Судзиловской (фото)

Шоу-бизнес 26 минут назад

Будет с изюминкой: дочка Легкоступовой рассказала о памятнике для мамы

Шоу-бизнес 32 минуты назад

Волочкова виновата: вскрылись жуткие подробности развода Гогена с пожилой женой

Шоу-бизнес 1 час назад

"Такого удара от старухи я не ожидал": Гоген Солнцев впервые прокомментировал развод с Терешкович

Культура и ТВ 1 час назад

Фильм "Адъютант его превосходительства" подозревали в обелении Белой армии

Шоу-бизнес 1 час назад

Дмитрия Шепелева застыдили за громкие слова о карьере ради детей

Шоу-бизнес 1 час назад

Алёна Свиридова: Переболела ковидом в Намибии

Шоу-бизнес 1 час назад

Наталья Бочкарева: Свои яйцеклетки замораживать не планирую

Культура и ТВ 1 час назад

Хайруллина и Виторган в спектакле о Чаплине и Михоэлсе

Шоу-бизнес 2 часа назад

Анастасия Макеева: Продолжаю лечение таблетками и капельницами

Спорт 3 часа назад

Олимпийские автомобили от Путина снова выставляют на продажу

Культура и ТВ 3 часа назад

Кто поставил синяк супруге Ивана Грозного: как снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

Культура и ТВ 3 часа назад

Никита Высоцкий: Мише Ефремову досталось слишком суровое наказание

Шоу-бизнес 4 часа назад

Петросяна закидали поздравлениями с днем рождения в Инстаграм-аккаунте молодой жены

Культура и ТВ 6 часов назад

Что стало с Ромео из фильма "В бой идут одни старики"

Культура и ТВ 6 часов назад

"Бояться, наверное, поздно. Впереди Байконур" - Юлия Пересильд рассказала о настроении перед полётом

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил!" Рудковская посмеялась над слухами о своем возрасте

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика