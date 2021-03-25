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"Когда журналисты были свободны"

Тележурналист Эдуард Сагалаев ныне занимает пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей

Эдуард Сагалаев окрестил свою книгу документальным телевизионным романом — и это, пожалуй, большая скромность от человека, который сотворил позднесоветское и раннероссийское ТВ. Впрочем, сколь-либо полнее и при этом короче охарактеризовать это творение знаменитого журналиста и медиаменеджера, вообще говоря, сложно. Поэтому будем считать так: перед нами документальный роман об эпохе. Что справедливо и потому, что телевидение в те времена было не просто составной частью жизни страны, а едва ли не главным её драйвером. И потому, что в персональном дневнике любого автора всегда сложно отделить его самого от описываемых событий. А уж тут, с учётом вклада Эдуарда Михаиловича — и подавно.

В любом случае, это очень откровенные и, кажется, вполне честные мемуары (И надо понимать, сколь редко мемуары можно назвать таковыми даже с подобными вводными словами-дисклеймерами.) 

Там не только и не столько про ТВ, а также людей, его творивших и убивавших; и не просто про изменения в человеке в период изменения эпох (хотя что может быть интереснее одного только этого!) Там — про внутренние компромиссы государственной машины, про открыто-закрытые законы, по которым она живёт. 

А также про то, как на этом фоне чего-то добиться, не предав себя, и вместе с этим — о ключевых номенклатурных и личностных наставлениях, которые этому поспособствуют. И которые актуальны во все времена.

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