"Дюна" Дени Вильнёва: красивое начало долгой космической сказки
Sobesednik.ru рассказывает, оправдал ли самый ожидаемый фильм 2021 года надежды зрителей
Песчаные склоны планеты Арракис и тонущее в них солнце, в кадре – неестественно голубые глаза молодой актрисы Зендеи. Закадровый шёпот сообщает: перед нами красивый, но опасный мир, кишащий песчаными червями размером с небоскрёб. Кажется, многочисленные трейлеры, кадры, тв-споты и постеры давно раскрыли весь визуальный потенциал нового творения режиссёра Дени Вильнёва, ранее создавшего «Бегущего по лезвию 2049» и «Прибытие», а теперь покусившегося на глобальный космический эпос Фрэнка Герберта – его фантастическую «Дюну».
Сам Вильнёв признавался, что грезил экранизацией «Дюны» много лет, а мастерство и песчаную эстетику оттачивал на предыдущих работах – действительно, теперь многие творения режиссёра кажутся лишь набросками к чему-то более масштабному. Впервые «Дюну» Вильнёва показали на кинофестивале в Венеции, где этот фильм без всяких преувеличений был самым ожидаемым. Однако после долгожданного показа интернет заполнили отнюдь не самые восторженные отзывы критиков – «Дюну» упрекают во вторичности, предсказуемости и сильной заострённости на визуальные решения.
Признаться, многие из этих замечаний справедливы. Кропотливая работа над картинкой заметна и в детализированном любовании создателей костюмами своих персонажей, и в нарочито отточенных мизансценах. Чувствуется, Вильнёв под руку с оператором Грегом Фрейзером старались сделать, прежде всего, визуально красивый фильм.
Режиссёр и сам сознаётся, что мечтал воспроизвести в экранизации именно ту картинку, которую представлял во время чтения «Дюны» в детстве. По его словам, основные трудности при создании фильма возникли из-за того, что многое из вселенной Герберта уже было перенесено на большой экран – Джорджем Лукасом и его «Звёздными войнами». У двух франшиз и правда много сюжетных и стилистических пересечений, поэтому стремление Вильнева сепарироваться от лукасовской космической саги, подарить экранной «Дюне» свою собственную атмосферу, собственный визуал и узнаваемый стиль вполне понятно.
И все же визуальный ряд в вильнёвской экранизации заметно превалирует над содержанием. Многим поклонникам вселенной, созданной Гербертом, не понравилось решение Вильнёва отразить в своей картине лишь первую половину книги, явно рассчитывая на не менее прибыльный сиквел. Режиссёр очевидно делает упор на размеренное, неспешное развитие событий, чтобы погрузить в сюжет даже тех зрителей, кто не знаком с матчастью. Винить автора за это грешно – голливудский мэтр Дэвид Линч в свою версию «Дюны» 1984 года попытался уместить больше событий, но был совершенно не понят ни зрителями, ни критиками.
Дени Вильнев напоролся на камень преткновения любого режиссёра, берущегося за экранизацию литературного произведения с внушительной фанбазой, – завышенными ожиданиями этих самых поклонников. Правда, человеку, «Дюну» не читавшему, история, рассказанная по-вильнёвски, вполне может показаться насыщенной событиями.
Запоминать тут действительно придётся много – кто такие Атрейдесы и почему они перешли дорогу Императору и злобным Харконеннам, почему в главном герое Поле подозревают Мессию и что за странное вероисповедание у аборигенов с Арракиса, поклоняющихся гигантскому червю. К счастью, всё перечисленное по неизменной привычке Вильнёва, чётко разжёвывается – если вы остро чувствуете нехватку излишне эпичных и драматических фраз, будьте уверены, что «Дюна» сполна накормит этой пилюлей.
Масштабность собственной экранизации Вильнев решил обозначить так, чтобы ни у кого не возникало вопросов, – позвав на главные роли добрую половину Голливуда. Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста – а ведь это только первая часть из планирующейся киносерии.
Заключительный вердикт – «Дюна» хороша и самобытна, смотреть её действительно приятно, пусть песчаные склоны Арракиса порой и затягивают в своё нутро драматургию. Вильнёв очень не хотел, чтобы его творение ассоциировалось со «Звёздными войнами», – и этого не происходит. «Дюна» далека от чистой развлекательности и аттракционовости, куда изначально метил Джордж Лукас.
Каким-то одному ему известным образом у Дени Вильнева получилось создать оксюморон – эпическое, но неторопливое фестивальное кино не для всех, которое посмотрят все. Критика фильма, который так старательно пытается усидеть сразу на двух стульях, здесь неизбежна. Однако наблюдать за тем, как режиссёр воплощает задуманное в новых экранизациях этой масштабной и философской космической сказки, будет чертовски увлекательно.
Марина Диганова