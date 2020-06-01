"Дюна" Дени Вильнёва: красивое начало долгой космической сказки

Песчаные склоны планеты Арракис и тонущее в них солнце, в кадре – неестественно голубые глаза молодой актрисы Зендеи. Закадровый шёпот сообщает: перед нами красивый, но опасный мир, кишащий песчаными червями размером с небоскрёб. Кажется, многочисленные трейлеры, кадры, тв-споты и постеры давно раскрыли весь визуальный потенциал нового творения режиссёра Дени Вильнёва, ранее создавшего «Бегущего по лезвию 2049» и «Прибытие», а теперь покусившегося на глобальный космический эпос Фрэнка Герберта – его фантастическую «Дюну».

Сам Вильнёв признавался, что грезил экранизацией «Дюны» много лет, а мастерство и песчаную эстетику оттачивал на предыдущих работах – действительно, теперь многие творения режиссёра кажутся лишь набросками к чему-то более масштабному. Впервые «Дюну» Вильнёва показали на кинофестивале в Венеции, где этот фильм без всяких преувеличений был самым ожидаемым. Однако после долгожданного показа интернет заполнили отнюдь не самые восторженные отзывы критиков – «Дюну» упрекают во вторичности, предсказуемости и сильной заострённости на визуальные решения.