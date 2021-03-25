"Идущие к чёрту": как пустышки возводят магические империи

Как бывшие столяр, наркоторговка, археолог, диджей и учитель стали оккультными телезвездами и превратились в столпы отечественной биоэнергоинформационной псевдонауки, а также какие богатства сколотили своим «непосильным» колдовским трудом. Как впечатленная красивой телекартинкой и введённая в отчаяние мракобесная паства творит, возможно, самые дорогие глупости в своей жизни – те, на которые в здравом уме не дала бы ни копейки. И как всё это могут – порой, причём, невольно – покрывать правоохранители и чиновники.

При этом перед нами не книга-отповедь. В ней открыто напоминается, что наука ещё не может объяснить всего мистического. Более того, авторы заняли однобокую позицию, и привлекая к экспертизе религиозных служителей, априори принимают в доказательства их собственный мистицизм. А кроме того, оперируя только лишь грубыми материями, никак не вспоминают, например, знаменитого профессора Вернадского с его теорией о ноосфере и энергии душ...

Так что скорее, это книга-стимуляция критического мышления, которое у большинства населения находится на крайне низком уровне, и наглядная демонстрация признаков, по которым можно опознать бизнес-империю вампиров, питающихся кровью истекающих сердец. И отличить их от тех, кто действительно делает что-то целебное, полезное и ощущаемое, но – по крайней мере пока – необъяснимое...