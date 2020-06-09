Создатели фильма "Вокзал для двоих" поблагодарили зэков

Поцелуй под смех и чихания

Пианист Платон Рябинин проездом из Москвы в Грибоедов по нелепой случайности застревает в Заступинске. Ему крайне важно повидаться с отцом, ведь скоро ему предстоит отбывать срок в колонии. На станции он знакомится с официанткой Верой. Драматург Эмиль Брагинский и режиссёр Эльдар Рязанов для своих сценариев любили заимствовать сюжеты из жизни. Вот и на этот раз две истории помогли «Вокзалу».

Одна из них произошла с известным композитором Микаэлом Таривердиевым. Он ехал со своей возлюбленной (говорят, это была актриса Людмила Максакова) и дал ей вести машину. В результате, она насмерть сбила человека. Всю вину композитор взял на себя, заявив, что это он был за рулём. Был осуждён на два года, но амнистирован ещё до перевода в тюрьму.

Однако авторы сценария решили героя всё-таки отправить на зону.

Второй случай произошёл с поэтом Ярославом Смеляковым, который отбывал срок в лагере. После смерти Сталина политзаключённые ждали амнистии, и отношение к ним было мягким. Поэтому Смолякова отпустили в гости к находящимся на поселении неподалёку сценаристам Валерию Фриду и Юлию Дунскому. И все трое после застолья проспали будильник. Чтобы друг не опоздал к утренней поверке, Фрид и Дунский тащили его, уставшего к концу пути, на себе.

Сценарий писался сразу с расчётом, что главные роли будут играть Людмила Гурченко и Олег Басилашвили.

- После работы в фильме Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» режиссёр в шутку дал мне расписку, что будет снимать меня в своём каждом последующем фильме, - вспоминает Олег Валерьянович. – Поэтому, когда мы случайно встретились на «Мосфильме», и Эльдар сказал, что задумал новый сценарий, я ему про расписку-то и напомнил. Ему ничего не оставалось делать, как пригласить меня.

Специально для роли Людмила Гурченко изучала профессию официантки: училась носить подносы, выбивать чеки, открывать бутылки и… ругаться. Хотя всем известно, что и по жизни у актрисы был крутой нрав. Басилашвили поначалу даже робел перед ней. Они познакомились за два часа до съёмок первой совместной сцены. И это был эпизод поцелуя.

- Я безумно стеснялся Люсю, - рассказывает Олег Валерьянович. – К тому же тот текст, который мне тогда дали, мне не понравился. Стал спорить с режиссёром, со мной не соглашались. И я ушёл со съёмки. Был уверен, что будет играть кто-то другой. Но через два дня меня снова позвали. Оказывается, Люся сама переписала мой текст. Я прочитал и понял: то, что мне нужно! С тех пор у нас началась тёплая дружба.

Кстати, ту сцену, когда герои ночью целуются и выясняют отношения в стоящем в депо поезде, снимали в старом пыльном вагоне. Поэтому актёры постоянно чихали, что вызывало у всех смех. Каждый дубль давался с большим трудом.

Ещё одним ярким героем фильма стала «дядя Миша» – Нонна Мордюкова. Поначалу она скептически отнеслась к предложению сниматься у Рязанова, потому что считала: лучший режиссёр – только Никита Михалков, который тоже сыграл в фильме проводника Андрея. В первый съёмочный день Мордюкова так и заявила Эльдару Александровичу:

– Ну, как будем сниматься: как у Никиты Сергеевича, который все знает, или…. как всегда?!

Но вскоре поняла, что Рязанов ничуть не уступает её любимцу. В эпизоде с дядей Мишей зрителей удивило настоящее чудо – видеомагнитофон. Большинство советских граждан и не знали, что это такое, ведь у нас первый видеомагнитофон вышел чуть позже – в 1984-м. Этот же японский аппарат для съёмок позаимствовали на киностудии «Мосфильм».