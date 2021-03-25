Любовь Орлова стояла перед Николаем Черкасовым на коленях

Сорвал выступление Шаляпина

В ростовском Доме культуры выступает знаменитый артист. Читает стихи – и время от времени поддёргивает штаны. Из зала приходит записка: «Нас смущает, то вы часто поправляете штаны!» Актёр обращается в зал: «А меня смущает, что штаны вот-вот упадут! Я вчера их купил в вашем магазине». Зрители хохочут. Тем находчивым артистом был Николай Черкасов.

Тем, кто видел Черкасова лишь на экране, этот случай покажется странным. Актёра привыкли видеть серьёзным, задумчивым, строгим. Царём Иваном Грозным, например, или князем Александром Невским, но никак не комическим персонажем.

Между тем вовсе не с драматических или исторических образов начинал артист. И не в кино, не в драматическом театре, а в… балетной труппе питерской Мариинки. Именно туда в мае 1919 года поступил статистом юный Коля Черкасов. Там он познакомился с Фёдором Шаляпиным. Причём, очень своеобразно.

На премьере оперы «Вражья сила» Фёдор Иванович исполнял главную партию. Черкасов пробрался на балкон зрительного зала и принялся смешить публику гримасами. Зрители громко смеялись. На следующий день Шаляпин вызвал комедианта в кабинет.

«Покажите-ка мне, чем вы вчера развлекали народ!» - попросил он Черкасова. А потом долго хохотал, увидев, что тот вытворяет. Затем нахмурился: «Спасибо, конечно. Только вот что, давайте условимся: вы мне, пожалуйста, не мешайте, а я вам не буду!»

Пристроил троих детей

Прославился Николай Черкасов в начале 1930-х, когда на экраны вышел фильм «Горячие денёчки». Артист там сыграл свою первую крупную роль Кольки Лошака. Потом случился и Паганель («Дети капитана Гранта»), и Билли Бонс («Остров сокровищ»), и, конечно же, профессор Полежаев («Депутат Балтики») – после этой роли Черкасов получил первое почётное звание - заслуженного артиста РСФСР.

Вскоре его начали приглашать сниматься в фильмах о великих мира сего. Предлагали играть Маяковского, Горького… Николай Константинович был крайне недоволен переменой амплуа. Однако отказываться от таких ролей в то время было крайне опасно.

В 1950 году Черкасова выбирают депутатом Верховного Совета СССР. Однажды во время депутатского приёма к нему в кабинет ворвалась женщина с тремя малышами. Водрузила детей на стол и заявила, что ей негде и не на что жить, а потому детей она оставит прямо в кабинете. Черкасов посадил семейство в свою чёрную «Волгу» и поехал по чиновникам. Пока не устроил мамашу с детишками, дело это не оставил.

Райкин сын!

Сниматься в кинокомедии «Весна» Николай Черкасов не хотел. И лишь, когда сама Любовь Орлова, пригласив Черкасова на дачу, встала перед ним на колени, актёр согласился. В «Весне» он решил изобразить своего давнего друга Сергея Эйзенштейна – чудаковатого, но безумно талантливого режиссёра.

Многие годы Черкасов был другом семьи Аркадия Райкина. Как-то в выходные Черкасов приехал на дачу, и выслушивает доклад сторожа: «Звонил тут вам один… Дурак, по-моему. Я его спрашиваю: «Кто говорит?» А он: «Райкин». Я его спрашиваю: «А фамилия твоя как?» А он снова: «Райкин». Я говорю: «Понимаю, что ты Райкин… Я вот тоже Веркин… Мать моя ведь Вера. А фамилия моя Архангельский… А твоя-то как фамилия?» Черкасов и Райкин всегда с хохотом вспоминали эту историю.