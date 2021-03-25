Организаторы выставки «Игромир» и фестиваля Comic Con Russia 2021 сообщили о переносе встречи на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

«До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное», – написали организаторы фестиваля.

Как отмечают организаторы, Comic Con Russia 2021 должен был стать долгожданной встречей после двухлетней разлуки. Они также добавили, что встреча состоится в 2022 году, о точных датах расскажут позже.

«Разумеется, все билеты будут действительны. Верим, следующей осенью жизнь наконец вернется в норму», – заключили они.